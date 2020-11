MARCA DE COSMÉTICA FRANCESA E 100% VEGANA CHEGA AO VALE DO PARAÍBA

A L’arrëe Créative Cosmétiques chega ao Vale do Paraíba nesta segunda-feira, dia 23 de novembro. Em um coquetel marcado para começar às 16h no Parque Tecnológico de São José dos Campos, a marca francesa apresentará sua completa linha vegana de produtos capilares.

Presente em 15 países e com sede brasileira localizada em Mirassol/SP, a marca tem despertado a atenção dos consumidores e profissionais pelo rápido crescimento ao longo de oito anos de fundação. São mais de 140 produtos, todos de alta performance profissional. Recentemente, a empresa recebeu o ISO 9000, certificação internacional que atesta o processo de manutenção da qualidade dos produtos desde a aquisição das matérias-primas até a expedição.

L’arrëe Créative Cosmétiques

Uma das atrações do lançamento da marca L’ARRËE é a presença ilustre do cabeleireiro Francisco De La Lastra que realizará um workshop de corte, apresentando tendências para 2021 e com certificação para participantes. Outro destaque é a apresentação do DJ das celebridades, o DJ Português.