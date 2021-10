Cia. BuZum! prepara para voltar suas apresentações em três estados brasileiros

São José dos Campos recebe a cia. com o espetáculo “Caipira” nos dias 1 e 3 de novembro, gratuitamente

O BuZum! retorna seu encanto e magia por praças e escolas públicas, iniciando seu percurso, gratuitamente, por várias cidades. Assim como todas as estruturas de cultura foram repensadas para esse retorno, o BuZum! também se renovou para levar a sua arte criativa e alegre a diversas crianças.

Dessa vez, na versão de 2021, o palco será fora do ônibus, em uma estrutura ampla, onde a plateia assistirá em cada sessão um espetáculo ao ar livre, com distanciamento seguro, de forma protegida, divertindo o público com a vivacidade do tradicional teatro de bonecos. “Para nós foi um desafio tirar os espetáculos de dentro do nosso ônibus-teatro, no entanto estamos felizes com o resultado e animados com a volta. As peças continuam com sua ludicidade, encantando todos que as assistem,” afirma a Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum!

As apresentaçõesEm São José dos Campos, o BuZum! inicia suas apresentações do espetáculo “Caipira”, com sete sessões diárias nos dias 1 e 3 de novembro. Depois o BuZum! segue para o interior do estado. As próximas cidades serão: Caçapava, Taubaté e Roseira. A cia. circulará três estados pelo país (São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro), até dezembro deste ano. Cada trajeto do BuZum! poderá ser acompanhado pelo site www.buzum.com.br.

O grupo atuou no formato de ônibus-teatro por muitos anos e agora repaginando sua arte por meio do palco para levar seus contos cômicos e originais, cativando a todos que assistem. Já percorreu vários estados do país, diversas vezes com seu repertório autoral, já esteve até em Porto Suarez, na Bolívia e tem incontáveis fãs, tanto crianças, quanto adultos nas inumeráveis cidades por onde passou.

Espetáculo “Caipira”

Com nuances rústicas, a peça “Caipira” é um verdadeiro resgate do povo e cultura do interior do Brasil mesclando com tradições típicas tão presente em costumes e vivências de vários locais, além de ser uma rica homenagem a figuras folclóricas, como o Saci-Pererê, o Curupira e o Lobisomem, com seres fantásticos que habitam o imaginário de povos tradicionais de diversas regiões do país.

A história é encenada pelos divertidos atores. Um casal e sua filha moram em um pequeno sítio, onde criam alguns animais. O clima é de muita paz, até que alguns vizinhos maldosos começam a matar os animais selvagens e derrubar árvores para poderem construir uma fábrica no local. O casal tenta em vão conversar com eles para que escolham outro local, longe da mata, mas os homens não ouvem e continuam a construção.

No criativo conto teatral, Manu, a esperta filha do casal, resolve pedir ajuda para os “seres encantados” convoca o Saci, o Curupira e o Lobisomem para prepararem algumas armadilhas e salvarem a floresta.

BuZum! 11 anos

A cia. BuZum! possui 11 anos de muitas experiências lúdicas e coloridas, girando o país em roteiros de itinerância para levar gratuitamente ao público a cultura do Teatro de Bonecos.

Nesses anos todos a cia. circulou mais de 380 mil quilômetros para realizar 12.000 apresentações para mais de Meio Milhão de espectadores nas mais de 2.000 escolas públicas de 250 cidades nos nove estados brasileiros.

A cia. com sede em São Paulo é dirigida por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez, junto com a equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores, todos trazem à plateia itinerante novas possibilidades onde a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais inovadores.

Os espetáculos são apresentados em escolas públicas e praças, por meio da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, por meio da Lei Rouanet e pelo Instituto CCR, no trecho da CCR NovaDutra.

Prêmios

Em 2016, o BuZum! recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para Cultura, na categoria Arte para Crianças – Voto Popular. Em 2014, a companhia foi contemplada com o prêmio de Melhor Produção e Melhor Autor de Texto Original no 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (ex-Prêmio Femsa).

Repertório

Possui 14 peças o repertório da companhia, criadas especialmente para o público infanto-juvenil. São elas: Darwin BR, sobre a passagem do naturalista inglês Charles Darwin pelo Brasil; Filhotes do Brasil, obra ambientada na Amazônia que trata da relação entre pais e filhos; Mundo Português, uma bem humorada viagem pelo universo da língua portuguesa pela Ásia, África e América do Sul; O Mundo é uma Bola, espetáculo criado às vésperas da Copa do Mundo que conta a história do futebol desde sua origem; 13 Gotas, espetáculo sobre a importância da água para a vida no planeta Terra, Máquinas, conta a história dos meios de transporte; Energia, sobre as diferentes fontes de energia, Que lixo é lixo?, sobre reciclagem, Sabor de Vitória, sobre alimentação saudável. O BuZum! tem, também, um espetáculo para adolescentes chamado Intolerância que levanta questões sobre preconceitos no ambiente escolar. Em 2019, a companhia estreou dois novos espetáculos, Caipira e Curumim, sobre Folclore e Contos Indígenas, que continuam a série sobre Cultura Popular, inaugurada em 2017 com a peça Mamulengo, uma homenagem à cultura popular de Pernambuco. E este ano estreia o espetáculo “O Grande Perigo”, sobre preservação da vida marinha.

Ficha Técnica – Caipira

Concepção e Texto: Beto Andreetta, Mari Gutierrez e Wanderley Piras

Direção: Wanderley Piras

Elenco: Andressa Ferreira, Carolina Portella, Dani Lima, Diezon Cabral (Dinho Weller), Lívia Simardi, Maggie Abreu, Priscila, Maria Lima, Rafael Francisco, Tita Azevedo e Thais Morais.

Trilha Sonora: César Maluf

Criação e Confecção de Bonecos: Ilimitada Design

Criação e confecção de bonecos de sombra: Daiane Baumgartner

Produção executiva: Paloma Alves e Aldo Andreetta

Produção de campo: Leonardo Campos, Henrique Ramos, Fernando Lima e João Pedro

Andreetta.

Motorista: José Valério, Luiz Carlos e Régis da Silva.

Design gráfico: Sato do Brasil e Murilo Thaveira

Técnicos de som e luz: Henrique Ramos e Cristiano Valério e Rodrigo Papa.

Direção administrativa: Jackson Iris

Direção Artística: Beto Andreetta

Direção de Produção: Mariane Gutierrez

Assistente financeiro: Rosy Farias e Jamiles Ribeiro

Assessoria de imprensa: Isabela Barbosa

Fotos: Renan Perobelli

Coordenação de projeto: BuZum!

BuZum! 2021 em São José dos Campos nos dias 1 e 3 de novembro

Espetáculo: “Caipira”

Datas: 1 e 3 de novembro, segunda e quarta-feira

Local: Parque da Cidade – Galpão Gaivota

Endereço: Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos – SP

Horários das apresentações: 9h 9h40 10h20 11h – 13h30 14h10 14h50

Classificação: 3 a 11 anos

Capacidade: 50 pessoas por sessão

Duração: 20 minutos.

Instituto CCR

O Instituto CCR: Entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários: o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas, e o Estrada para a Saúde – presente em seis regiões. O foco do Instituto CCR é em inclusão social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Desde a sua criação em 2014, já foram gerenciados R$ 163 milhões, e, somente em 2020, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram impactadas em comunidades de 115 cidades, situadas em trechos de atuação das concessionárias da companhia. Saiba mais em www.institutoccr.com.br

CCR NovaDutra

Sobre a CCR NovaDutra: A CCR NovaDutra é responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, via com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia abrange uma região altamente desenvolvida, que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. A Concessionária tem 25 anos de existência e foi a segunda a integrar o Grupo CCR.