Consórcio liderado pela Eve anuncia Conceito de Operações inicial de mobilidade aérea urbana no condado de Miami-Dade, nos EUA

Eve UAM, LLC (“Eve”), uma empresa da Embraer S.A. (“Embraer”), formou um consórcio de organizações líderes em Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês) e facilitadores de tecnologia, incluindo Skyports, L3Harris Technologies e CAMI (do inglês, Community Air Mobility Initiative), para desenvolver um Conceito de Operações (CONOPS) de UAM entre o Aeroporto Internacional de Miami (MIA) e o Centro de Convenções de Miami Beach. Este conceito agnóstico deverá ser o primeiro dentre outros documentos para iniciar as operações de UAM em Miami-Dade.

O consórcio avaliou o ecossistema necessário para a experiência dos passageiros e dos veículos, recebeu importantes informações e comentários dos públicos de interesse em todo o condado de Miami-Dade, e acessou dados públicos locais. As informações foram usadas para estabelecer uma compreensão ampla de como a UAM poderia se integrar com segurança junto às operações existentes do MIA e em outros lugares do condado.

Cada um dos parceiros do consórcio vem desempenhando um papel essencial dentro dessa colaboração. A Skyports projeta, constrói e opera infraestruturas de decolagem e pouso para aeronaves de mobilidade aérea urbana, a L3Harris integra tecnologias de última geração de gerenciamento de tráfego aéreo (ATM, na sigla em inglês) para permitir operações de UAM, e a CAMI apoia a integração responsável de UAM nas comunidades.

Andre Stein, co-CEO da Eve

“O condado de Miami-Dade e a Flórida apresentam uma grande oportunidade para a Eve criar um projeto que possa ser replicado na América do Norte e outras regiões, enquanto olhamos para a introdução das operações de UAM. A Eve e o consórcio ganharam visões valiosas sobre a melhor forma de preparação do ecossistema para lançar e ganhar escala com segurança. Estamos entusiasmados em continuar trabalhando com todos os públicos de interesse no condado de Miami-Dade e a comunidade nas próximas fases desse conceito de operações”, disse Andre Stein, co-CEO da Eve.

Duncan Walker, CEO da Skyports

“A Skyports tem orgulho de fazer parceria com este consórcio e líderes comunitários, que vão contribuir com nosso conhecimento de infraestrutura para o futuro da Mobilidade Aérea Urbana em Miami-Dade. Acreditamos que este estudo é o primeiro passo importante para trabalhar com a comunidade, bem como com a indústria local, para garantir que os vertiportos possam ser entregues com forte apoio local. Enquanto o condado de Miami-Dade começa a preparação para as operações de Mobilidade Aérea Urbana nos próximos anos, aguardamos ansiosamente para trabalhar com líderes locais e estaduais nos próximos anos para tornar isso realidade”, disse Duncan Walker, CEO da Skyports.

Miami-Dade

O consórcio está agora buscando a contribuição da comunidade sobre a primeira fase deste CONOPS e realizará várias sessões para “ouvir e aprender” com públicos de interesse, pares e potenciais operadores, e avaliar procedimentos e estruturas adicionais que possam ser desenvolvidas nos próximos meses e anos para facilitar a aplicação bem-sucedida das operações de UAM em Miami-Dade. Esses comentários permitirão que o consórcio entenda melhor o ambiente operacional único de Miami-Dade, estabeleça um perfil de voo mais detalhado, direcione as questões da comunidade e determine como a infraestrutura para abastecimento dos eVTOLs (do inglês, electric vertical take-off and landing) possa ser incorporada com segurança em um futuro ecossistema da UAM.



O período de audiências para ouvir a comunidade ocorrerá até 30 de junho de 2022. Comentários e solicitações devem ser encaminhados para Contact@EveAirMobility.com. Após a conclusão deste período, a equipe irá incorporar as opiniões da comunidade e apresentar os resultados para o condado e as partes interessadas no terceiro trimestre de 2022.

Eve Air Mobility

A Eve é uma nova empresa independente dedicada a acelerar o ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, respaldada pela história de mais de 50 anos de expertise aeroespacial da Embraer, seu foco singular adota uma abordagem ampla para a indústria de UAM, oferecendo um ecossistema holístico. Sua aeronave elétrica avançada (EVA), aliada a uma rede global abrangente de serviços e suporte, e uma solução única de gerenciamento de tráfego aéreo fazem da empresa uma concorrente forte na indústria. A Eve é a primeira empresa a se formar na EmbraerX. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Embraer

Uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte aos clientes no pós-venda. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é o principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos e o principal exportador de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Skyports

A Skyports é a principal facilitadora de mobilidade aérea avançada (AAM) e fornece a ligação crítica entre o solo e o céu. A empresa projeta, constrói e opera infraestrutura de decolagem e pouso para táxis aéreos e faz parceria com fabricantes de veículos de carga e decolagem vertical elétrica de classe mundial (eVTOL) de passageiros e cargas em todo o mundo para viabilizar voos seguros, sustentáveis e eficientes operações em ambientes urbanos e suburbanos. A Skyports também opera drones como serviço, o que já está provando a viabilidade das melhores tecnologias de sistemas não tripulados da empresa nos setores médico, de comércio eletrônico, marítimo e logístico. Com sede em Londres, no Reino Unido, a Skyports conta com projetos operando em vários continentes, incluindo Ásia, África, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte. Dentre os investidores da Skyports estão Deutsche Bahn Digital Ventures, Groupe ADP, Irelandia Aviation e Levitate Capital.Saiba mais em: www.skyports.net.

L3Harris Technologies

L3Harris Technologies é uma empresa inovadora de tecnologia aeroespacial e de defesa global ágil, fornecendo soluções completas que atendem às necessidades críticas dos clientes. A empresa fornece tecnologias avançadas de defesa e comercial em todo o espaço, ar, terra, mar e domínios cibernéticos. A L3Harris tem cerca de US$ 18 bilhões em receita anual e 47.000 funcionários, com clientes em mais de 100 países. www.L3Harris.com.

CAMI

A CAMI (do inglês, Community Air Mobility Initiative) é uma organização sem fins lucrativos fundada para apoiar a integração responsável da mobilidade aérea avançada nas comunidades por meio da educação, comunicação e colaboração. A CAMI entende a importância de conectar comunidades e ajuda a equipar tomadores de decisão estaduais e locais, planejadores e público com as informações necessárias para formular políticas, identificar e projetar os elementos de infraestrutura e sistema necessários para integrar a mobilidade aérea avançada em sistemas de transporte. A CAMI conecta comunidades e indústrias, fornecendo oportunidades de experiência, recursos e colaboração por pares para líderes estaduais e locais, tomadores de decisão e planejadores que serão vitais para a integração bem-sucedida da aviação em nossas opções diárias de transporte.

