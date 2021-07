Maior salão náutico do sul do país tem data confirmada para 2022

Marina Itajaí anunciou que em 2022 o 5° Salão Náutico será realizado de 7 a 10 de julho de 2022 em Itajaí (SC). A expectativa é a geração de cerca de R$ 60 milhões de negócios.

O Salão Náutico da Marina Itajaí, o maior do sul do Brasil, tem data confirmada para 2022. Com o aquecimento do mercado náutico brasileiro, a expectativa é de superar os números das edições anteriores e gerar mais de R$ 60 milhões em negócios e ter a participação de mais de 80 marcas e exposições de embarcações de renomados estaleiros nacionais e internacionais, produtos e serviços náuticos, além de marcas de luxo. A feira será realizada de 7 a 10 de julho do próximo ano nas instalações da Marina Itajaí (SC)

Salão Náutico Marina Itajaí

“A cada nova edição do Salão Náutico Marina Itajaí percebemos a evolução e o crescimento do número de negócios gerados. Para a próxima edição estamos com uma expectativa ainda maior por conta de o mercado náutico estar aquecido. Mesmo assim, seguimos acompanhando as restrições necessárias por conta da pandemia e a retomada dos eventos presenciais. O Salão Náutico já se consolidou como a mais importante feira do setor no sul do país, com presença de estaleiros nacionais e internacionais, produtos, equipamentos e serviços náuticos, moda, atrações turísticas, gastronomia e lifestyle. Os números das edições anteriores, no geral, superam 200 milhões em negócios gerados e mais de 40 mil visitantes”, explica o diretor náutico da Marina Itajaí Carlos Gayoso de Oliveira.

Algumas novidades estão previstas para a próxima edição, como a reestruturação da planta da feira para facilitar ainda mais a circulação do público visitante e a ampliação da área VIP, local de alta visitação com exposições de embarcações do Brasil e exterior nas vagas molhadas, no píer principal.

Confira os números da última edição

A quarta edição do Salão Náutico Marina Itajaí, realizada em julho de 2019, contou com a participação de mais de 70 marcas e o volume de negócios ultrapassou R$ 50 milhões fechados durante o evento, além dos contatos comerciais iniciados no local para negociações. Mais de 15 mil visitantes passaram pelo evento que apresentou embarcações de diversos tamanhos e estilos.

Além das diversas opções de produtos e serviços náuticos, também foram expostos itens de moda, acessórios, carros e motos de luxo. Música ao vivo movimentou a área gastronômica. A programação ainda contou com desfile de moda e concurso de beleza. Ações de conscientização ambiental e de inclusão social também integraram o evento.

Marina Itajaí

Com início das operações em 2016, a Marina Itajaí está localizada no centro de Itajaí, SC, ao lado do Centreventos. Oferece 355 vagas, sendo 155 vagas secas e 200 vagas molhadas. Modernos equipamentos como ForkLift para até 12 toneladas e TravelLift para até 75 toneladas, são um diferencial na sua configuração, além do posto de combustível com bandeira BR, sendo a única marina no sul do país com Diesel Verana. Possui espaço gastronômico com dois restaurantes internacionais, o Zephyr Seafood & Nikkei e o Amare Restaurante e Bar, com amplo estacionamento, ponto de carregamento de carros elétricos e heliponto. É a única marina do Brasil com certificação internacional ISO 14.001/2015, relacionada ao sistema de gestão ambiental.



www.marinaitajai.com