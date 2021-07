Fundação Banco do Brasil tem nova presidente

A executiva Eveline Franco Veloso Susin é a nova presidente da Fundação Banco do Brasil. Ela substitui Asclepius Ramatiz, o Pepe. Eveline soma 33 anos de experiência no Banco do Brasil, e ocupava a diretoria de Operações e Relacionamento com Clientes na BB Previdência.

Currículo

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, MBA em Finanças pela Faculdade de Economia e Finanças IBMEC, e Especialização em Economia pela Universidade George Washington- USA.

Iniciou sua jornada em Minas Gerais, integrou os times da Diretoria de Crédito, Diretoria Internacional e de Comércio Exterior e como gerente de projetos e parcerias estratégicas na Diretoria de Governança de Entidades Ligadas. Foi diretora adjunta na sucursal do BB em Paris – França, diretora executiva em empresa do grupo Elopar com atuação em Microfinanças.

Fundação Banco do Brasil

Em 35 anos de atuação, a Fundação Banco do Brasil investe em projetos, programas e ações de Educação para o Futuro, Meio Ambiente e Renda, Ajuda Humanitária, Voluntariado e Tecnologia Social. A Fundação BB fomenta e multiplica soluções para a transformação socioambiental do país por meio das melhores práticas de governança e integridade e da mobilização de recursos de novas parcerias com investidores sociais. De 2010 a 2020 foram destinados mais de R$ 3,1 bilhões em recursos, aplicados em mais de 6 mil iniciativas com a participação de 5,6 milhões de pessoas em cerca de 2,2 mil municípios brasileiros.

Acesse o Relatório de Atividades 2020 da Fundação BB.

Foto:Divulgação