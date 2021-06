Louvre Hotels Group – Brazil prorroga até o fim do ano ação promocional para celebrar Mês do Orgulho LGBT

Iniciativa conta com apoio da Câmara LGBT

Mês do Orgulho LGBT

Para comemorar o Mês do Orgulho LGBT, Junho, a rede Louvre Hotels Group – Brazil promove a Pride Month, ação promocional que acaba de ser prorrogada até o fim do ano, oferecendo desconto de 10% nas tarifas de hospedagem e um drink especial de boas-vindas – válido somente até 30 de junho. Para participar, o cliente deve efetuar a reserva pelo site parceiro O Bom de Viajar, usando o promocode PRIDE10, e aproveitar.

Os hotéis participantes são: Royal Tulip Brasília Alvorada, Royal Tulip JP Ribeirão Preto, Golden Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Goiânia Address, Golden Tulip Natal Ponta Negra, Golden Tulip Porto Vitória, Golden Tulip São José Dos Campos, Golden Tulip Macaé, Tulip Inn Campos Dos Goytacazes, Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema, Tulip Inn Itaguaí, Tulip Inn Sete Lagoas, Tulip Inn Fortaleza, Tulip Inn São Paulo Paulista e Soft Inn Maceió.

As reservas e as hospedagens podem ser feitas pelo site. “Orgulho é o que devemos sentir todos os meses, por esse motivo o promocode #pride seguirá ativo no segundo semestre de 2021. Além da atual campanha, estamos desenvolvendo ações conjuntas com outros parceiros que também carregam o respeito à diversidade no seu DNA. Em breve, teremos novidades para quem nos acompanha”, explica o diretor de marketing e vendas da rede Louvre Hotels Group – Brazil, Sandro Fonseca.

“Ao promover uma ação em homenagem ao Mês do Orgulho LGBT, o grupo reforça seu compromisso com o respeito à diversidade e continua trilhando passos rumo à excelência que queremos atingir nesse atendimento“, explica o CEO da rede Louvre Hotels Group – Brazil, Paulo Michel.

Welcome Drink Especial

Para a criação do Welcome Drink Especial que será servido exclusivamente até 30 de junho, a rede Louvre Hotels Group – Brazil convidou o reconhecido bartender carioca William “Barão”, profissional que acumula uma trajetória de mais de 18 anos e passagens pelos bares Astor, Sobe, Descasados e Grupo Rubayiat. Barão desenvolveu uma receita exclusiva, fácil, gostosa, refrescante e colorida para comemorar o Mês do Orgulho LGBT.

Todas as condições podem ser conferidas na página da promoção: https://hoteis.obomdeviajar.com.br/pridemonth .

Associação à Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil

Recentemente, a rede Louvre Hotels Group – Brazil se associou à Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e vem investindo em treinamentos a fim de sensibilizar seus colaboradores sobre a temática LGBTI+, preparando-os para ampliar o atendimento de excelência a esse público e reforçando valores essenciais, como respeito, inclusão e excelência.

“Questões do dia a dia que reforçam a representatividade e o respeito à diversidade, como tratar a pessoa pelo gênero com o qual se identifica e abordar casais de forma igualitária, são imprescindíveis. A associação à Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil reforça o conhecimento das particularidades, uma vez que, para oferecer um serviço personalizado e de excelência, é crucial conhecê-lo mais profundamente”, ressalta o CEO, Paulo Michel, que completa: “Hotéis da rede como o Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema e Tulip Inn São Paulo Paulista recebem uma demanda natural do público LGBTI+. Além do atendimento de excelência, do respeito e da inclusão, queremos desenvolver campanhas e benefícios exclusivos”.

Presidente da Câmara celebrou associação

Pesquisa da International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) realizada entre abril a maio de 2020 avaliou 3.330 turistas no país e revelou que 90% dos turistas são gays, enquanto 8% são lésbicas, com idades entre 25 e 54 anos, sendo 96% homens. Bissexuais e outros totalizaram 2%. Sobre os perfis de destino, 44% desse público disseram que ficariam em hotel ou resort, enquanto 55% fariam uma viagem doméstica.

Para o presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, Ricardo Gomes, a associação da rede Louvre Hotels Group – Brazil destaca o olhar do turismo brasileiro para maiores investimentos na capacitação para que o atendimento esteja à altura das demandas do público LGBTQ+:

“Apesar do enorme potencial do mercado brasileiro para o turismo LGBTI+, ainda precisamos seguir avançando para o desenvolvimento desse segmento. A chegada de novos associados mostra que, de uma maneira geral, já se observa a importância de investir na aproximação desse público por meio de um serviço mais inclusivo e diverso. Inclusive, neste momento em que as viagens estão em patamares baixos, é propício para preparar empresas e destinos para que estejam prontos para atender ao turista LGBTI+, com respeito e qualidade. Este é o trabalho que a Câmara desenvolve, por meio de sensibilização, treinamento e na busca da promoção de negócios que envolvam a comunidade LGBTI+”, diz Gomes.



“Ter a rede Louvre Hotels Group – Brazil como nosso associado, sendo, inclusive, acolhidos em um de seus hotéis para montagem do QG de transmissão da nossa última Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT, além de ter feito a sensibilização com uma boa audiência de colaboradores, é a prova que estamos preparando da melhor maneira a retomada do turismo”, comemora o presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil.

Louvre Hotels Group – Brazil

Campanha Pride Month:

