Programação especial para condomínios e hotéis na IHRSA Fitness Brasil 2022, em São Paulo

A IHRSA Fitness Brasil está de volta em formato presencial e promete movimentar o mercado! Entre os destaques do maior encontro da indústria do fitness, da saúde e do bem-estar da América Latina está o Especial Condomínios e Hotéis, que acontece na manhã do dia 19 de agosto, na Plenária 4 do Transamérica Expo Center, São Paulo. Com participação de grandes nomes do setor, a programação é dirigida a profissionais de construtoras, incorporadoras, administradoras de condomínio, síndicos profissionais e hotéis e tem patrocínio de Casa do Fitness, Matrix e Movement.

“No setor hoteleiro, mesmo antes da pandemia, já existia a necessidade de se criar espaços de bem-estar para o hóspede. Como a preocupação com a saúde aumentou – e a academia passou a fazer parte dessa rotina de cuidados –, ter um local estruturado para a prática de exercícios se tornou ponto de atenção. Será um debate interessante e importante para o setor”, analisa Ricardo Roman, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de SP (ABIH-SP). “Hoje academia é fator de decisão para aquisição de um imóvel ou escolha de hotel. Programamos um conteúdo específico, buscando um novo olhar para as chamadas academias não-comerciais”, completa Gustavo Almeida, diretor executivo da Fitness Brasil.

Os últimos dois anos impactaram comportamentos no mundo todo, fazendo as pessoas procurarem maneiras de manter a saúde física e mental – o que inclui a prática de atividade física. Prédios e condomínios, espaços fitness e centros de lazer ganharam atenção especial e novos usuários. E o movimento não para de crescer. Mas como tornar esses locais atrativos e seguros? Quais equipamentos oferecem melhor custo-benefício? Que tipos de atividades são adequadas aos espaços? Todas essas questões serão debatidas no Especial Condomínios e Hotéis da IHRSA Fitness Brasil 2022.

PROGRAMAÇÃO

9h30 palestra de abertura

9h55 palestra de André Passoni, consultor de academias

10h20 mesa redonda com os palestrantes e participações de Pedro Kaufmann (CEO Fit Anywhere) e Ricardo Roman (Presidente da ABIH-SP)

11h brunch especial e networking

Quando: 19 de agosto, das 9h30 às 12h

Onde: Transamérica Expo Center, São Paulo – Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro, Plenária 4

Patrocínio: Casa do Fitness, Matrix, Movement

