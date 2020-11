Lei de Incentivo ao Esporte tem inscrição aberta em Jacareí

Já estão abertas as inscrições para a LIFE (Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte), de Jacareí, por meio do FANDENP (Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional). A Lei beneficia atletas, clubes, instituições e ONGs (Organização Não Governamental), que buscam incentivos para captar recursos para seus projetos esportivos. O prazo termina em 11 de dezembro. O edital completo foi publicado no Boletim Oficial do Município nº 1359, em 12 de novembro, e disponível no site da Prefeitura: www.jacarei.sp.gov.br.

Os projetos devem ser protocolados na Secretaria de Esportes e Recreação (Praça Três Poderes, 08 – Sala 610, Centro), de segunda a sexta, das 8h30 às 13h30.

Apoio – A LIFE foi instituída em Jacareí em 2006 e já beneficiou projetos nas modalidades esportivas rugby, basquete, tênis de mesa e futsal. De acordo com a Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, “a LIFE é um instrumento importante para alocar recursos para equipes e atletas, contribuindo com o fortalecimento e promoção do esporte amador da cidade”.

LIFE (Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte)

O valor total da LIFE é de R$ 120 mil, sendo que a empresa pode destinar, por meio de renúncia fiscal, até 20% do seu imposto ao projeto aprovado.