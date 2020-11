Contas da Sabesp agora podem ser pagas também pelo iti

Aplicativo do Itaú é nova alternativa para os clientes que buscam serviço digital, evitando deslocamentos durante a pandemia

Os clientes da Sabesp nos 375 municípios atendidos pela Companhia no Estado de São Paulo têm à disposição mais uma opção para fazer o pagamento das contas: o aplicativo iti. A parceria entre a Sabesp, o Banco Itaú e a carteira digital iti já está em vigor e garante que a operação seja rápida, confortável e segura para a população.

O iti vem oferecer mais uma opção e dar mais conforto aos moradores das cidades atendidas pela Companhia, que podem fazer a operação sem sair de casa, especialmente neste cenário de pandemia da Covid-19, em que deslocamentos devem ser evitados. É importante lembrar que o consumidor já pode pagar suas contas de água e esgoto pelo internet banking ou colocá-las em débito automático na conta corrente.

Para usar o iti, é preciso baixar o aplicativo no celular e fazer um cadastro. Depois, o usuário escaneia o código de barras da conta da Sabesp e faz a opção de pagamento. As facilidades de pagamento oferecidas pelo iti podem ser conhecidas aqui: https://iti.itau/

Com as opções digitais de pagamento das contas, o cliente pode evitar deslocamentos a postos para pagamento de contas, como bancos, lotéricas ou correspondentes bancários. O iti passa a ampliar as opções disponíveis de carteiras digitais para os clientes Sabesp que, nos últimos meses, já podem utilizar também o PicPay, a carteira digital do Banco Original, para fazer o pagamento da conta de água e esgoto.

A Sabesp tem ampliado as alternativas digitais para prestação de serviços.

Durante a pandemia, com o fechamento das agências de atendimento imposto pela quarentena, os canais digitais da Companhia tiveram atendimento reforçado e novas opções de serviço remoto foram disponibilizadas, como a

autoleitura de contas e o envio de documentos. Recentemente, a Sabesp lançou o hotsite Sabesp Fácil, que facilita esse tipo de atendimento, bastando entrar no www.sabesp.com.br.

Sabesp

A Sabesp pode ser acionada, durante a quarentena, pelos seguintes canais de atendimento: Agência Virtual (www.sabesp.com.br), aplicativo para celulares e tablets iOS ou Android e pelos telefones da Central de Atendimento Sabesp, 195 e 0800 011 9911 (Região Metropolitana de SP) e 0800 055 0195 (litoral e interior).

iti

Para mais informações sobre o iti, acesse https://iti.itau/