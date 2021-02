Lavanderia: como manter arrumada e organizada

Dicas úteis que deixarão o espaço mais funcional.

A lavanderia da casa precisa ser mantida em ordem. É nesse espaço que são guardados os produtos de limpeza e de onde saem as roupas já limpas.

Já imaginou manchar aquela peça novinha com água sanitária? Para evitar situações como essa, você precisará investir em um armário alto ou baixo e cestos para, então, poder guardar tudo em seu devido lugar.

Quer saber como deixar a lavanderia sempre arrumada e organizada? Confira as dicas abaixo.

Cestos facilitam a organização

Os cestos são muito úteis para organizar alguns dos objetos que ficam na lavanderia. Você pode ter um exclusivo para as roupas sujas, preferencialmente com tampa. Depois, invista nos menores para manter juntos produtos com o mesmo uso, como sabão de côco, pedras sanitárias, escovas e panos de chão.

Ganchos para pendurar utensílios

A lavanderia tem pouco espaço? Ganchos podem facilitar a sua vida. Aproveite para deixar penduradas as vassouras, o rodo e a pá de lixo. Assim, esses itens não ocupam espaço no chão e você aproveita melhor as paredes do cômodo. Também podem ser usados para pendurar um cestinho com produtos em uso durante a lavagem de roupas faxina.

Armários para os produtos de limpeza

A melhor forma de armazenar os produtos de limpeza é ter pelo menos um armário. Pode ser com ou sem portas e deve ser organizado de acordo com funções. Os produtos para lavar roupas em uma porta e os para limpar o piso em outra, por exemplo. Mesmo sabendo exatamente onde encontrar tudo, colocar adesivos ou fitas identificadoras pode inspirar ainda mais organização.

Produtos com a mesma função ficam juntos

Já pensou estar com pressa para lavar as roupas e não encontrar todos os produtos que precisa? Isso pode acontecer se você decidir guardar cada coisa em um lugar. Para evitar problemas, verifique os que têm funções próximas e agrupe-os. Produtos para lavar roupas, por exemplo, podem ficar dispostos em uma parte da estante, em uma prateleira acima da máquina de lavar ou em armários de chão.

Varal ideal para o espaço

Em apartamentos, pode ser necessário deixar o varal na lavanderia. Isso também não ocorre em casas, já que nem sempre é possível utilizar o varal externo. O ideal é investir em um varal de teto, que permite aproveitar melhor o espaço disponível. Vale também aqueles de parede. O único que pode vir a atrapalhar a circulação é o varal de chão. Caso use esse, deixe-o na varanda.

Estantes e prateleiras também ajudam

Quer ter uma boa visão dos produtos de limpeza disponíveis? Ao invés de armários com portas, invista em estantes e prateleiras. Elas também ajudam a deixar a lavanderia organizada. Nas prateleiras deixe itens que não devem cair tão facilmente, preferencialmente acomodados em pequenos cestos.

Baldes velhos para separar kits de limpeza

Aquele balde velho que não pode mais ser usado para carregar água pode ajudar a guardar os kits de limpeza. Dentro dele poderá ficar o que você usa para limpar o banheiro, a sala e os demais cômodos da casa.

Caso queira ainda mais organização, coloque uma etiqueta em cada balde, sinalizando o cômodo da casa. Na hora de limpar, é só carregar aquele kit.

Caixotes de feira como nichos

Quer economizar ao montar sua lavanderia? Você pode criar seus próprios nichos para guardar os itens de limpeza. Pinte o caixote da cor desejada, faça desenhos ou aplique estampas. Depois, pendure o caixote nas paredes e aproveite seu novo espaço para acomodar produtos para lavar roupas, panos de chão e outros produtos usados com frequência.