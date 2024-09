Como encontrar o tamanho exato do seu capacete?

Confira um guia completo de como encontrar o tamanho exato para o seu capacete

Comprar um capacete não é uma tarefa tão difícil. No entanto, uma das maiores dificuldades está em acertar o tamanho, uma tarefa que pode ser facilmente resolvida. Comprar um capacete vai muito além de estética, e alguns pontos importantes devem ser levados em consideração, como a eficiência do item e o tamanho, por exemplo.

Quanto à qualidade do capacete, o importante é focar na sua segurança. Seja ele importado ou nacional, invista em um capacete com a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além de garantir padrões mínimos de qualidade do produto, esse selo certifica que você está usando um acessório que segue as determinações da legislação.

Ao escolher o seu capacete, você também deve levar em consideração para que fim ele será usado, já que há diversos modelos. Fique atento, especialmente, aos modelos de capacete feminino e masculino, assim não corre o risco de errar o tamanho.

Você confere abaixo um guia super prático e completo com tudo o que você deve levar em consideração na hora de escolher o seu capacete e ter o tamanho certo.

Meça a circunferência da sua cabeça

O primeiro passo para escolher o capacete certo é fazer a medição da circunferência da sua cabeça. Basta pegar uma fita métrica e passá-la próximo à ponta superior das orelhas e um pouco acima das sobrancelhas, medindo toda a circunferência da cabeça na horizontal. Vale ressaltar que o crânio humano mede entre 53 e 64 cm, e essa é uma das formas mais práticas e seguras de saber o tamanho exato do seu capacete.

Consulte a tabela de medidas

Muitas pessoas não sabem, mas existe uma tabela de tamanhos de capacetes que vale para todos os tipos, tanto os de moto quanto os de bicicleta ou de outros esportes. Confira os modelos e as medidas correspondentes.

XS (infantil): entre 53 e 44 cm

S (pequeno): entre 55 e 56 cm

M (médio): entre 57 e 58 cm

L (grande): entre 59 e 60 cm

XL (extragrande): entre 61 e 62 cm

XXL (maior tamanho): entre 63 e 64 cm

Dê preferência ao tamanho menor

Na hora de escolher o capacete, muitos ficam indecisos entre duas ou três medidas, pois quase todas parecem adequadas. Entretanto, o recomendado é escolher o menor modelo disponível, de acordo com a circunferência do seu crânio. Vale ressaltar que quanto mais justo o capacete, melhor. Assim ele não corre o risco de ficar sobrando na sua cabeça, colocando a sua segurança em risco.

Foque em manter o campo de visão ampliado

Segundo determinações do Denatran, os capacetes, principalmente os de moto, devem conter uma viseira ou um óculos de proteção, que deve proteger os olhos e o rosto do motociclista, fornecendo um campo de visão mais ampliado. Na hora de comprar o seu capacete, certifique-se de que ele se encaixa nessas especificações e verifique se você consegue, de fato, ter uma visão periférica de qualidade.

Conclusão

Na hora de escolher o seu capacete, a informação mais importante que deve ser absorvida é o tamanho do acessório, que não pode ficar muito largo na sua cabeça, mas também não deve te machucar. Além disso, certifique-se de que o modelo está seguindo todas as instruções dos órgãos legislativos. Se você tem uma moto, uma bicicleta ou outro meio de transporte que necessita de capacete, siga essas dicas para adquirir o modelo perfeito.

