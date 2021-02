Como curtir o fim de semana sem sair da capital

Museus, parques e teatros são algumas das opções do que fazer em São Paulo.

A cidade de São Paulo conta com uma infinidade de possibilidades de bons passeios. Sejam culturais ou ao ar livre, é possível aprender assuntos variados visitando alguns dos vários museus espalhados pela cidade: basta apenas encontrar aquele que combina melhor com você.

Para quem vai viajar para a capital paulista pela UTIL, é possível encontrar passagens de diferentes cidades do país. Entre elas, há Rio de Janeiro, Brasília e Campinas, com um valor acessível, que permite que você aproveite a viagem sem se preocupar com a despesa do bilhete.

Parque do Ibirapuera

Para quem procura um passeio ao ar livre, o Parque do Ibirapuera é uma das melhores opções existentes na capital. Ele é ideal para a prática de esportes, como correr, pedalar ou andar de skate. Sua imensa área verde também o torna propício para quem procura fazer um piquenique nos gramados, em um dia de céu claro.

A localidade ainda conta com outras atrações que podem ser visitadas. O Auditório Ibirapuera apresenta uma ampla programação cultural gratuita. No parque, estão localizados o Museu Afro Brasil e o Museu de Arte Moderna, paradas obrigatórias para quem gosta de história e arte. Se seu interesse é astronomia, vale uma visita ao Planetário Prof. Aristóteles Orsini.

Museu do Futebol

Paixão nacional, o futebol está inserido na vida de muitos brasileiros. Portanto, que tal conhecer mais sobre a história do esporte no Brasil? Localizado no estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol apresenta uma exposição permanente, distribuída em 15 salas temáticas, permitindo que os visitantes se conectem ainda mais à prática esportiva.

O passeio pelo lugar permite que as pessoas vejam obras, itens e vídeos relacionados ao esporte. A visitação proporciona uma experiência envolvente e educadora, que revela as dimensões do poder do futebol e a influência da prática sobre os brasileiros.

SESC Pompeia

O SESC Pompeia é o local perfeito para quem tem interesse em um fim de semana repleto de cultura. O centro cultural recebe artistas de diversos tipos, possibilitando que o público experimente arte a todo momento — e o melhor: tudo de graça.

Entre as atrações, há performances ao vivo, exposições, peças de teatro e até oficinas para quem dispõe de mais tempo. Esse também é um ótimo local para bater papo e trocar experiências com outras pessoas. Entretanto, programe-se e procure chegar cedo para as atividades mais acirradas, já que os ingressos esgotam com rapidez.

Japan House

Quem tem interesse em saber mais sobre a cultura japonesa precisa conhecer a Japan House. Dedicado ao Japão e com entrada gratuita, o centro cultural faz uma apresentação do que o país representa na contemporaneidade, sem deixar de lado as tradições que fazem parte da cultura nipônica.

Esse conhecimento acontece de maneiras diferentes, incluindo exposições, oficinas e gastronomia. O local conta com uma extensa biblioteca. Ainda é possível desfrutar atrações interativas e tecnológicas, que tornam o passeio mais proveitoso.

Museu da Imagem e do Som

O Museu da Imagem e do Som (MIS) é conhecido por exposições que cativaram multidões, como as dedicadas a David Bowie e Stanley Kubrick. Além delas, o espaço oferece peças de teatro, mostras de cinema e cursos relacionados à sétima arte.

As exposições do andar térreo são gratuitas, enquanto as mostras especiais ganham gratuidade às terças-feiras. Nos demais dias, o preço varia. Caso você visite o local, aproveite para conhecer o Museu Brasileiro da Estrutura (MuBE), que fica ao lado e tem entrada sempre gratuita.

Teatro Municipal de São Paulo

Para fechar a lista, uma excelente recomendação é uma ida até ao Teatro Municipal de São Paulo. O local tem várias apresentações de diferentes tipos, como balés, orquestras e corais, capazes de atrair públicos de todas as idades. A ida até o teatro também vale a pena para contemplar a exuberante arquitetura do lugar. Antes de visitá-lo, consulte a programação.