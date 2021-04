Lavador de Batatas Castrolanda é o primeiro do país a ser certificado com ISO 9001: 2015

A Unidade Lavadora de Batatas (ULB) da Castrolanda conquistou a certificação ISO 9001: 2015. Localizada na cidade de Castro/PR, A ULB é a única do ramo no país e a primeira ligada a Área de Negócios Batata da cooperativa, o que mostra a garantia do serviço de qualidade em toda a operação, trazendo benefícios para cooperados e clientes.

ISO 9001

A ISO 9001 é a norma internacional mais utilizada no mundo para afirmar a qualidade dos processos de uma organização, com avaliação de requisitos como planejamento das atividades, definição de metas, implementação de planos de ação e relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores.

Lavador de Batatas da Castrolanda

Com o apoio do Escritório de Processos da Castrolanda (BPMO), o Lavador de Batatas pode agora expandir seus negócios. O gerente de negócios da área, Cassiano Carrano afirma que a tarefa é buscar cada vez mais credibilidade no segmento. “A certificação abre novas portas com clientes e também para promovermos trabalhos semelhantes nas outras áreas da batata. Conquistar esse selo foi o primeiro passo, agora o desafio é garantir a perenidade do que foi certificado”.

As mudanças nos processos da unidade começaram ainda em 2019 e no fim do último ano ocorreu a primeira auditoria externa para a certificação. Cassiano comenta que concluir esta etapa representa que o sistema de gestão e qualidade empregado tem dado bons resultados.

“Até um tempo atrás tínhamos uma unidade com problemas que desagradavam nossos parceiros de negócio, agora trazemos esta conquista que mostra nossa preocupação em atender as necessidades da cadeia de produção. O fator essencial foi o comprometimento de toda equipe. Desde que o desafio foi lançado tivemos aderência total de todos os colaboradores da unidade, eles foram realmente nossos facilitadores”, explica.

Comunicação Castrolanda