Primeira etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2020 avaliou mais de 800 animais em Campo Grande (MS)

A primeira etapa do Circuito Nelore de Qualidade, realizada na unidade da Friboi de Campo Grande (MS) com o apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal, evidenciou a qualidade genética dos projetos pecuários da região. Segundo a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e a Associação Sul-Matogrossense dos Criadores de Nelore (ASCN) 829 animais foram avaliados, sendo 504 machos castrados e 325 fêmeas.

Nelore

Entre os machos, 67,3% dos animais participantes da avaliação tinham até 4 dentes incisivos permanentes, 62% apresentaram acabamento de gordura mediana e a expressiva maioria (88,3%) pesaram mais de 18 arrobas.

O vencedor do Melhor Lote de Carcaças de Machos foi o pecuarista Hélio de Lima, da Estância Monza, de Campo Grande, que conquistou a Medalha de Ouro. A Medalha de Prata foi para Roberto Rodrigues Siemionko, da Fazenda Alegria, de Ribas do Rio Pardo. O bronze ficou com Marcos Antonio de Carvalho Torquato, da Fazenda Torquato, de Coxim.

“A terminação dos animais em confinamento proporciona muitos benefícios, como aumento da produtividade, abatendo animais mais jovens e bem acabados. Esse indicador nos motivou a participar da primeira etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2020. Obter o primeiro lugar foi uma grata surpresa e nos mostra que estamos no caminho certo. Investimos em tecnologias para aumento da rentabilidade e, assim, entregar um produto de qualidade ao consumidor final”, diz o pecuarista Hélio de Lima.

Na avaliação das fêmeas, 91,1% apresentaram até 2 dentes incisivos permanentes e 63,4% tinham acabamento de gordura mediana ou uniforme. O Melhor Lote de Carcaças de Fêmeas, que conquistou a Medalha de Ouro, foi de Edemar Antonio Stédile, do Rancho Sinuelo, de Caracol.

“Faz somente quatro anos que estou na pecuária e fiquei muito feliz em ver que o trabalho de terminação em semiconfinamento está dando bons resultados. Sem dúvida, o Circuito é uma ferramenta muito importante de mensuração para a atividade e nos motiva a investir sempre mais”, destaca Stédile.

Complementando os vencedores do Melhor Lote de Carcaças de Fêmeas, a Medalha de Prata ficou com Gildo Cavalieri Neto, da Fazenda Dois Irmãos, em Ribas do Rio Pardo, e a Medalha de Bronze foi conquistada por Darcy Ribeiro Soares Filho, da Fazenda São José, de Pedro Gomes.

“O destaque na primeira etapa do Circuito Nelore de Qualidade foi para o grande número de animais terminados a pasto e a totalidade de machos castrados. Isso evidencia que os pecuaristas já estão se preparando para concorrer às premiações especiais, adicionais aos campeonatos tradicionais anunciados no final do ano: Melhor Lote de Animais Terminados em Pastagens e Melhor Lote de Machos Castrados”, ressalta André Locateli, gerente executivo da ACNB.

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética e a carne da raça, contribuindo para elevar a produtividade da pecuária nacional. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999, o Circuito conta com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal, e cresce a cada ano: em 2020, serão 40 etapas em 11 estados. Até o fim do ano, 25 mil animais devem ser avaliados, consolidando o Circuito Nacional de Qualidade como o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

Mais informações: www.nelore.org.br/circuitonelore