Laís Saes conquista o título do Paulista de Estrada na Elite Feminino

A campeã paulista de estrada 2021, categoria Elite, é de Indaiatuba. Laís Saes, da equipe Indaiatuba Cycling Team, venceu a etapa única da competição em 2021, realizada na manhã deste domingo (14), no circuito montado no Parque brasil 500, em Paulínia, na região de Campinas. Ela completou os oito voltas – totalizando 68 km – com o tempo de 1h59min03seg, garantindo sua primeira conquista na competição.

O vice-campeonato ficou com a atleta Carolina Bilato, de Team Barra Bonita/ACL, com o tempo de 1h59min05seg, enquanto o terceiro posto ficou com Mariana de Freitas Camargo, da Nacional Bikes/Fundesport/Araraquara, com 1h50min39seg. Nesta segunda, acontecem as duas últimas baterias, a partir das 8h.

Campeã paulista de estrada 2021

O segundo dia de competições do Campeonato Paulista de Estrada/MTB seguiu exigindo bastante dos atletas, em especial por conta da alta temperatura. Mas mesmo assim, os ciclistas deram um show de garra na briga pelos títulos das diversas categorias. Uma das disputas mais esperadas era a Elite feminino, que retribuiu toda a expectativa com as três primeiras colocadas lutando muito pelo título.

Originária do MTB, a campeã Laís destacou sua conquista. “Este é meu primeiro título de campeã paulista de estrada e estou muito feliz em levar esta vitória para Indaiatuba, equipe que defendo há mais de dez anos. Estou mais focada em provas de estrada e os frutos estão aparecendo. Agradeço a todos os meus patrocinadores e amigos que torceram por mim”, afirmou a vencedora.

Ela apenas lamentou o pequeno número de competidoras na prova deste domingo. “Hoje tivemos poucas meninas, uma vez temos neste ano há muitas provas acontecendo no mesmo dia. Mas isso não tirou o brilho do evento, pois pode apresentar uma nova geração. Que a Federação continue realizando muitas provas e apoiando o ciclismo feminino”, encerrou.

O Campeonato Paulista de Estrada/CRI 2021 tem organização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio das prefeituras de Paulínia, pela Secretaria Municipal de Esportes, e Paulínia Racing Team.

Resultados Elite Feminino

1) Laís Saes (Indaiatuba Cycling Team), 1h59minb03seg

2) Carolina Bilato (Team Barra Bonita/ACL), 1h59min05seg

3) Mariana de Freitas Camargo (Nacional Bikes/Fundesport/Araraquara), 1h59min39seg

4) Clara Ochica (Nacional Bikes/Fundesport/Araraquara), 2h00min22seg

Programação do segunda *

1ª BATERIA

8h – Master B1 (Nascidos de 1977 a 1981), 85 km (10 voltas)

8h – Master B2 (Nascidos de 1972 a 1976), 85 km (10 voltas)

8h03 – Sub 30 Masculino (Nascidos de 1992 a 1998), 76.5 Km (9 voltas)

8h06 – Master D1 (Nascidos de 1957 a 1961), 51 km (6 Voltas

9h54 – Master D2 (Nascidos até 1956), 51 Km (6 voltas)

2ª BATERIA

10h40 – Elite Masculino (Nascidos até 1998), 178.5 km (21 Voltas)

10h40 – Sub 23 Masculino (Nascidos de 1999 a 2002), 178,5 km (21 Voltas)

10h43 – Master A1 (Nascidos de 1987 a 1991), 0102 km (12 Voltas)

10h43 – Master A2 (Nascidos de 1982 a 1986), 102 km (12 voltas)

10h46 – Master C1 (Nascidos de 1967 a 1971), 76.5 km (9 Voltas)

10h46 – Master C2 (Nascidos de 1962 a 1966), 76,5 km (9 Voltas)

* sujeita a alteração

Mais informações, como a programação completa, podem ser obtidas no site oficial, www.fpciclismo.org.br.

