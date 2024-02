KOBRA RECEBE BONINHO, ANA FURTADO, CAFU E OUTROS FAMOSOS, POLÍTICOS E EMPRESÁRIOS EM ABERTURA DE ATELIÊ EM SÃO PAULO

Espaço no FAMA Museu estará disponível para visitação de quarta a domingo, das 11h às 17h

O artista plástico Eduardo Kobra celebrou, neste sábado (24), a abertura de seu ateliê ao público, no FAMA Museu, em Itu, no interior de São Paulo. O evento contou com dois momentos especiais: no período da manhã, cerca de 270 convidados prestigiaram o muralista e, na parte da tarde, aproximadamente 1,2 mil pessoas estiveram no espaço para apreciar as obras expostas. Artistas e empresários como Ana Furtado, Boninho, Cafu, Henrique Fogaça, Caito Maia, Tarsilinha do Amaral e Speto estiveram no local. Além deles, Marilia Marton, secretária da Cultura e da Economia Criativa do Estado de São Paulo, Guilherme Gazzola, prefeito de Itu, Mario Antonio Turnaturi, cônsul honorário da República de San Marino em São Paulo, e um representante do Consulado dos Estados Unidos marcaram presença no encontro.

A partir da próxima semana, o ambiente estará aberto para visitação de quarta a domingo, das 11h às 17h, de acordo com a agenda de funcionamento da instituição.

“É uma grande conquista e realização ampliar o acesso das pessoas à arte. Esse era um sonho antigo e um propósito de vida. Nesse espaço, o público poderá conhecer um pouco mais do meu ambiente de trabalho e acompanhar o desenvolvimento de obras que, inclusive, devem ir para outros países na sequência”, explica Kobra.

A secretária da Cultura e da Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marilia Marton, esteve no evento e fez um agradecimento ao muralista. “O Kobra é um artista internacional, com um renome internacional, e escolheu ficar no estado em que ele nasceu, no país em que nasceu, não na cidade em que nasceu, mas aqui no nosso interior, numa cidade muito importante da nossa história. Claro, a gente está dentro de um espaço de arte, então ele está conectado a esse espaço, encontra refúgio para poder desenvolver a sua arte e valoriza cada vez mais o estado de São Paulo e toda a cultura do estado. Acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa agradecer ao artista, por ter optado ficar no nosso país e no nosso estado”, comenta.

O projeto para adaptação do local teve a colaboração e consultoria de Ricardo Samelli e da Buenavista. O ateliê oferece parte do acervo de Kobra, além de apresentar equipamentos e materiais utilizados pelo artista na construção de suas obras. No local, também será possível observar a produção de painéis e telas que dão origem a murais a serem pintados em diferentes pontos do mundo. Atualmente, o artista assina obras em mais de 40 países, em cinco continentes.

Eduardo Kobra

Nascido na periferia de São Paulo em 1975, Eduardo Kobra alcançou reconhecimento global como um dos artistas mais renomados da atualidade. Sua jornada artística começou como pichador na adolescência. Ao longo dos anos, Kobra desenvolveu seu estilo marcante de muralismo, caracterizado por cores vibrantes e contrastantes, e sua habilidade em retratar personalidades, fatos históricos e questões sociais em murais gigantescos.

Com obras em cinco continentes, Kobra quebrou recordes de tamanho de murais, incluindo o maior mural grafitado do mundo. Seu trabalho ganhou visibilidade internacional, com destaque para a obra “O Beijo” em Nova York. Além disso, ele recebeu convites de galerias, museus e organizações, incluindo a ONU, para exibir suas obras e participar de projetos de prestígio.

Kobra também se envolve em causas sociais, usando a arte como veículo para promover mudanças positivas. Fundado por ele em Itu, o Instituto Kobra pretende levar cultura a quem tem menos acesso e apoiar causas humanitárias, enquanto suas parcerias com empresas contribuem para viabilizar seus projetos públicos de grande escala. Sua trajetória é um exemplo inspirador de como a arte pode transcender fronteiras e causar impacto positivo no mundo.

FAMA Museu

O FAMA Museu ocupa uma área de 25.000 m² no centro histórico da cidade de Itu, interior de São Paulo, onde por muitos anos funcionou a Fábrica São Pedro. A antiga indústria têxtil transformou-se no FAMA Museu, instituição privada e sem fins lucrativos voltada para a arte, que é hoje um dos maiores museus privados da América Latina aberto ao público.

Com oito salas expositivas e 2 mil obras de arte no acervo, que vão desde o barroco e pré-modernismo até a contemporaneidade, estão presentes nomes como: Aleijadinho, Tarsila do Amaral, Farnese de Andrade, Lorenzato, Flávio de Carvalho, Alfredo Volpi, Hélio Oiticica, Nuno Ramos, Adriana Varejão e Carmela Gross.

O FAMA Museu vem enriquecendo suas atividades e atualmente oferece ao público programação diversificada, que reúne exposições, editais públicos, prêmios e residências artísticas, além de atividades educativas de mediação para todas as idades.

