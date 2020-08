Kingston lança SSD de alto desempenho para gamers, entusiastas e usuários corporativos

Unidade de estado sólido KC2500 tem tecnologia NAND 3D TLC de 96 camadas, oferece velocidades de leitura e gravação de 3.500MB/s e 2.900MB/s, respectivamente, e já está disponível no mercado brasileiro em capacidades de 250GB a 2TB

A Kingston Technology, líder global em produtos de memória e soluções de tecnologia, acaba de lançar no mercado brasileiro o SSD KC2500, unidade de estado sólido com interface PCIe NVMe 3.0 x 4 e formato compacto M.2, ideal para ampliar o desempenho e capacidade dos computadores e economizar em espaço físico. Desenvolvido para gamers, entusiastas e usuários corporativos que necessitam de mais desempenho, o SSD KC2500 oferece velocidades de leitura e gravação de 3.500MB/s e 2.900MB/s, respectivamente, e está disponível em diferentes capacidades de armazenamento, de 250GB a 2TB.

O KC2500 tem a tecnologia NAND 3D TLC de 96 camadas, que proporciona excelente desempenho, é extremamente resistente e melhora o fluxo de trabalho em desktops, workstations e sistemas computacionais de alta performance (HPC).

O KC2500 tem criptografia completa baseada em hardware AES de 256 bits, o que significa ser capaz de criptografar automaticamente na própria unidade, sem a necessidade de utilizar recursos do computador. Além disso, é habilitado a usar software de fornecedores independentes com soluções de gerenciamento de segurança TGC Opal 2.0, como Symantec, McAfee e WinMagic, e tem suporte integrado ao Microsoft eDrive, uma especificação de armazenamento de segurança para uso com BitLocker.

SSD KC2500

Os SSDs KC2500 já estão disponíveis no mercado brasileiros nas capacidades de 250GB (R$ 672,82), 500GB (R$ 1.164,59), 1TB (R$ 2.082,24) e 2TB (R$ 4.070,47).

Kingston

Sobre a Kingston: A Kingston Technology é líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia. Por meio de sua rede global de subsidiárias, afiliadas e instalações de fabricação, a Kingston projeta, fabrica, testa e distribui soluções de memórias DRAM, Flash e embarcada, bem como periféricos de sua marca gamer HyperX. A Kingston tem sede em Fountain Valley, na Califórnia/EUA, e tem escritórios de vendas e representantes em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, Canadá, China, Europa, Europa Oriental, Índia, América Latina, Rússia e Taiwan. Para mais informações, ligue para 0800-810-5464 ou visite http://www.kingston.com/br.

SSD KC2500 – Crédito: Divulgação/ Kingston

