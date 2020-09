JOSÉ ROBERTO VENCE 2º GP DO DTC TOUR 2020, EM ITATIBA, COM VANTAGEM DE APENAS 48 CENTÉSIMOS DE SEGUNDO

A maior atração da segunda etapa do DTC Tour 2020 que está sendo realizado no Doda Training Center, em Itatiba — o Grande Prêmio com obstáculos de 1,45 metro de altura e um desempate – não poderia ter sido mais emocionante. Realizado ontem (sábado, 19/09), à noite, a vitória ficou para o cavaleiro José Reynoso Fernandez Filho, com Azrael W, que zerou os dois percursos e completou o percurso decisivo, disputado por quatro cavaleiros, em apenas 38,42 segundos.

O vencedor do Grande Prêmio da primeira etapa do DTC Tour, Lucio Osório, voltou a fazer uma excelente prova e ficou com o segundo lugar, novamente com Kappa de Kijas, completando o desempate em 38,90 segundos. Curiosamente, a mínima diferença de apenas 48 centésimos de segundo entre ele e José Reynoso, representou uma significativa importância de R$ 10 mil no bolso do vencedor do GP.

Com a vitória, José Reynoso ganhou R$ 30 mil do total de R$ 90 mil que foram distribuídos para os seis primeiros colocados do segundo GP. Mesmo perdendo a prova, Lucio Osório saiu com R$ 20 mil e já havia sido justamente o cavaleiro com a maior premiação de todo a primeira etapa, quando faturou R$ 42 mil. Os outros premiados foram Thiago Mattos (Hermes do Santo Antonio), que recebeu R$ 14 mil com o 3º lugar do GP; a jovem amazona Victoria Junqueira Ribeiro de Mendonça (Montana 681), com R$ 12 mil pelo brilhante quarto lugar; Marcelo Ciavaglia (Conto RJ), com R$ 8 mil pelo 5º lugar; e Pedro Paulo Cordeiro (Etoniam Master Polana), com R$ 6 mil pelo 6º lugar.

DTC Tour 2020

Os cobiçados prêmios do novo DTC Tour 2020, que está distribuindo um total de R$ 1,65 milhões de reais em quatro etapas e uma grande final de Natal, nasceu de uma ação de alguns cavaleiros em que Doda Miranda participou na Europa. Na realidade, num determinado período os principais concursos dos países europeus tinham prêmios relativamente baixos e um grupo de cavaleiros passou a realizar e organizar campeonatos paralelos com premiação bem mais atraente. Não demorou e os concursos com mais tradição e nome tiveram que adotar uma política de premiação mais adequada para os cavaleiros com medo de perder a concorrência.

Doda Miranda

“Se isso deu certo na Europa, também terá sucesso no Brasil. Minha ideia, desde que criei o Athina Onassis no Brasil, o Longines XTC no ano passado e, agora, o DTC Tour é a de fazer com que todos os cavaleiros brasileiros sejam mais valorizados em nosso próprio país e, consequentemente, tenham melhores condições de nos representar nas competições internacionais, não importando a categoria em que competem”, explica Doda Miranda.

Mas se Doda está feliz pelo sucesso que vem tendo seus principais eventos no país, por outro lado, ontem, no Grande Prêmio do DTC Tour 2020, deu um susto grande quando levou um tombo no último obstáculo do percurso. Felizmente nem ele e nem a sua égua DTC Argentinisima, que está no início de preparação para as qualificatórias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem, sofreram contusões.

O cavaleiro olímpico brasileiro, que vinha zerando muito bem o percurso com saltos bem elevados explicou que “no triplo final, entrei mais tranquilo e com menos perna. Era oxer, vertical, oxer e tudo um lance. Como às vezes minha possibilidade de falta é no “B”, na vertical, ao entrar tranquilo e a égua estar saltando muito, fomos surpreendidos com um toque dela na vara de traz do “A”, quando ainda deu um salto sem batida no “B”, mas ficou muito longe para o oxer “C”. Ela saiu sem estar engajada e com os pés embutidos, embaralhou no oxer, o que me fez cair”.

José Roberto

Doda completou dizendo que “mesmo com a queda fiquei muito feliz pelo resultado final do Grande Prêmio. O José Roberto, com o Azrael W, foi o cavaleiro com melhores resultados no ano passado, mas nesta temporada quem começou melhor foi o Lúcio Osório, com Kappa de Kijas. São dois excelentes esportistas, em grande fase, que levantarão ainda mais o nível dos demais em todas as nossas competições”.

HORSEPIX

Como a entrada de público não é permitida por causa do momento de pandemia que o mundo está vivendo, quem quiser assistir as provas do DTC Tour 2020, ao vivo, é só entrar no site www.horsepix.com.br. Aliás, a partir da terceira etapa, no sábado que vem, o Grande Prêmio do DTC Tour 2020 vai ter transmissão ao vivo pelo Band Sports para todo o país.