Arquiteto de 22 anos ganha Prêmio de melhor espaço na Casa Cor

O estilo contemporâneo com o uso de curvas na decoração é uma tendência que tinha saído de uso e está tomando força novamente. Foi de olho neste cenário, que o arquiteto Quintino Facci, com mais de 174 mil seguidores no Instagram, recebeu o convite para participar da Casa Cor Ribeirão Preto 2021. Ele montou um projeto completo para um loft, com um estilo contemporâneo e, ao mesmo tempo aconchegante, com grandes janelas verticais que trazem a luz natural para dentro.

De acordo com o especialista, a ideia principal do projeto era realizar uma homenagem para a sua namorada Waleska. “O layout foi desenhado com o ‘W’ (inicial do nome dela), em que foram criados três ambientes a partir da abstração da letra. Tudo foi inspirado na figura feminino como curvas, madeira e aconchego, até os detalhes finos que fazem referência a feminilidade. Além disso, também produzimos uma essência para o local, com base no perfume dela, junto com essências de leveza e aconchego. A essência produzida se tornou a mais vendida de toda a mostra”, comenta o arquiteto.

Ele ainda conta que o projeto teve alguns desafios no meio do caminho. “Tivemos vários problemas com fornecedores de marcenaria, nos deixaram na mão quatro semanas antes do evento, então tivemos que contratar três marcenarias diferentes. Meu escritório teve que desenhar todo o projeto na escala 1×1 para conseguir cortar à mão, já que o marceneiro não tinha as máquinas devidas. Depois, outra marcenaria deu continuidade no trabalho e outra finalizou. Na Casa Cor são muitas obras ao mesmo tempo”, complementa.

O arquiteto também marcou a sua estreia na mostra e venceu o prêmio de “Ambiente Mais Bonito da CASACOR Ribeirão Preto 2021”, aos 22 anos, enquanto ainda estava realizando o último ano de faculdade. Logo no início do curso, aos 18 anos, Quintino decidiu abrir o seu próprio Estúdio de Desenvolvimento Gráfico focado em lançamentos imobiliários. Depois de seis meses, enquanto já estava trabalhando com outras seis pessoas, decidiu abrir o escritório 3D. Três meses depois, abriu o escritório Quintino Facci Arquitetos – que já realizou grandes projetos, como a reforma do escritório da influenciadora e ex-BBB Jade Picon.

Quintino Facci é empresário, autor, fundador e diretor do QUEFE Creative Studio e do escritório Quintino Facci Arquitetos. Ainda no primeiro ano de faculdade, lançou o ebook “Manual da Reforma Barata”. Aos 18 anos, abriu o seu próprio Estúdio de 3D e, meses depois, abriu o seu próprio escritório – o Quintino Facci Arquitetos. Atuando com projetos de arquitetura e interiores na cidade de São Paulo e em Ribeirão Preto, a QF arquitetos já conquistou clientes como a influencer e empresária Jade Picon, o designer de joias Di Candelero e a renomada estilista Alice Capella. O escritório fez parte do elenco da CasaCor Ribeirão Preto e já no primeiro ano ganhou o prêmio de “Ambiente mais bonito” com o projeto ”Casa do Colecionador de Momentos”, que já rendeu algumas indicações a prêmios internacionais.