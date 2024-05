João Bosco e Vinícius confirmados como atração principal na quinta edição do Churrasco Majestade

Banda Black Boots, Naessa e Fernando e Fabiano completam a programação musical do evento_

A Concessionária Carrera Nissan, em São José dos Campos, foi palco de um evento exclusivo na última terça-feira, 28, onde foram reveladas as últimas duas atrações musicais da quinta edição do Churrasco Majestade: João Bosco e Vinícius e Banda Black Boots. A festa de lançamento reuniu cerca de 150 convidados, incluindo imprensa regional, influenciadores e patrocinadores, que tiveram a oportunidade de degustar alguns dos cortes do Churrasco Majestade.

João Bosco e Vinícius

Com mais de 20 anos de carreira, João Bosco e Vinícius, uma das duplas mais importantes do sertanejo universitário, acumulam uma série de sucessos no repertório, como “Chora, Me Liga”, “Bloqueia Eu”, “Segunda Taça” e “Amiga Linda”. Além disso, atualmente, os sertanejos contam com mais de 4,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Banda Black Boots

A Banda Black Boots também promete animar o público com seu country rock autêntico. Após a estreia recente de sucesso no Bourbon Street em São Paulo, a banda traz um show completo que inclui violino, banjo, mandolim, guitarra e violão, tocando grandes hits do country, como os de Shania Twain, Garth Brooks e The Chicks.

Churrasco Majestade

O Churrasco Majestade, que será realizado no Palácio Sunset no dia 27 de julho, em comemoração ao aniversário de São José dos Campos, contará ao todo com quatro atrações de peso. Além de João Bosco e Vinícius e da Banda Black Boots, já estão confirmadas as presenças de Naessa, conhecida como ‘A Braba do Sertanejo’, e da dupla Fernando e Fabiano. O evento oferecerá seis horas de open food e open bar, proporcionando uma experiência all inclusive para cerca de 2000 pessoas.

Os ingressos para o Churrasco Majestade já estão disponíveis e podem ser adquiridos nas casas de carne Majestade ou através do site oficial do evento, www.churrascomajestade.com.br.