COOP patrocina projeto pedagógico via incentivo fiscal

Educação, formação e informação fazem parte dos princípios cooperativistas e a rede de varejo Coop pratica à risca tal compromisso, tanto que desde o ano passado é patrocinadora do projeto pedagógico Histórias Ilustradas.

A iniciativa é uma realização da Horizonte Educação e Comunicação em parceria com a Diretoria de Ensino Região das cidades envolvidas, por meio do programa de fomento paulista ProAC ICMS da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Seu objetivo é desenvolver as habilidades de leitura e escrita com alunos do Fundamental I, na faixa etária de 8 a 10 anos, utilizando a magia de contar histórias por meio de cartas e ilustrações. Para isso, o projeto escolheu como tema a diversidade e a inclusão.

Em 2023, a 1ª entrega aconteceu na cidade de Ribeirão Pires e, no final do mês de maio, o projeto foi aplicado nas cidades de São José dos Campos, onde a Coop possui dois supermercados, um atacarejo e cinco drogarias, e em Diadema, com um supermercado e duas drogarias.

O Histórias Ilustradas segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao mesmo tempo que promove uma reflexão sobre temas como racismo, bullying e inclusão de pessoas com deficiência. A iniciativa é composta pelas etapas de Oficinas Pedagógicas, realizadas com educadores das cidades envolvidas; Produção dos Alunos em sala de aula, junto de seus professores e com auxílio pedagógico para a elaboração de cartas e ilustrações sobre o tema do projeto; Escolha das Cartas e Ilustrações por comissão julgadora; Produção de um e-book de cada cidade e Publicação das produções literárias em livro e narrações feitas pelas próprias crianças.

“A escrita e a leitura são competências essenciais para o desempenho pedagógicos dos jovens alunos que são o foco do Histórias Ilustradas. Trabalhando o gênero epistolar, em especial as cartas, com uma temática social muito importante que é a diversidade e inclusão, o projeto possibilita ainda que eles compartilhem conhecimento”, avalia Allan de Amorim, coordenador do projeto na Horizonte Educação e Comunicação.

“Faz parte dos princípios da Coop sempre apoiar projetos educacionais, sociais e esportivos que envolvam crianças e jovens e que proporcionem a eles novos conhecimentos e sólidos valores que possam ser levados para a vida adulta”, declara Luciana Benteo, responsável pela área de responsabilidade social.

Horizonte Educação e Comunicação

Sobre a Horizonte Educação e Comunicação: há mais de 30 anos planeja e realiza projetos educacionais, culturais e editoriais sobre meio ambiente e sustentabilidade. Desenvolve programas sob encomenda e com uso das leis de incentivo à cultura. Em sua trajetória são mais de 120 projetos nacionais realizados, com presença em mais de 400 cidades brasileiras, mais de 8.600 professores capacitados, mais de 5 milhões de alunos impactados e mais de 580 publicações lançadas. http://www.edhorizonte.com.br/

Coop

Sobre a Coop: atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 70 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br