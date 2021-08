PwC Brasil anuncia ampliação da atuação e investimentos no interior de São Paulo

Nova estratégia, chamada de ‘A Nova Equação’, parte de uma iniciativa global da PwC e direciona o foco da firma de serviços profissionais integrados para apoiar os clientes em dois pilares: construir confiança e produzir resultados sustentáveis

• No Brasil, ‘A Nova Equação’ prevê a contratação de mais de 7.000 profissionais, a mentoria e preparação de 2.000 jovens para o mercado de trabalho em geral e investimentos de mais de R﹩ 1 bilhão ao longo dos próximos 5 anos – o maior ciclo de investimentos já realizado pela firma no país

• Está prevista a criação de Centros Globais de Desenvolvimento de Novas Lideranças e Centros de Excelência em ESG, além da aceleração na adoção de tecnologias essenciais e do contínuo investimento para suportar a qualidade dos processos de auditoria

• A iniciativa também inclui investimentos no Centro de Excelência em Agronegócio, localizado em Ribeirão Preto, e a ampliação das ações em ecossistemas de inovação, como por exemplo em Piracicaba

A PwC Brasil anunciou a expansão dos seus negócios no Interior de São Paulo (regiões de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos), incluindo a ampliação da oferta de serviços profissionais integrados, contratação de novos profissionais, investimentos no Centro de Excelência em Agronegócio e uma atuação ainda mais forte em ecossistemas de inovação. As novas ações foram anunciadas no contexto do lançamento nacional da estratégia chamada de A Nova Equação, que responde às transformações fundamentais no mundo, incluindo disrupções tecnológicas, divisões geopolíticas, mudanças climáticas e os efeitos da pandemia de Covid-19.

A Nova Equação tem como foco duas necessidades interligadas que os clientes da firma de prestação de serviços integrados, que vão desde auditoria até consultoria, passando por Segurança Cibernética, Tecnologia, Digital, ESG, Estratégia, Tax e Forensics, entre outros, têm pela frente nos próximos anos. A primeira é construir confiança – algo que nunca foi tão importante nem tão difícil em um contexto de incertezas, mudanças constantes e cobrança crescente de que as empresas sejam protagonistas em questões mais amplas como a desigualdade, a exclusão digital e as mudanças climáticas. As organizações precisam, cada vez mais, ganhar e manter confiança em uma ampla gama de tópicos que são essenciais para seus stakeholders. O sucesso depende da maneira como os executivos pensam e de mudanças fundamentais em cultura organizacional, sistemas e ambição.

A segunda é entregar resultados sustentáveis ​​em um ambiente onde a competição e o risco de ruptura são mais intensos que nunca e as expectativas da sociedade nunca foram tão altas. As empresas precisam mudar de forma mais rápida e abrangente para atrair capital, talento e clientes. Muitas vezes, no entanto, iniciativas de transformação concebidas de forma superficial não entregam os resultados que prometem. É necessária uma nova abordagem.

“Com as profundas mudanças que vivenciamos e que continuarão nos próximos anos, o sucesso das organizações só será possível com a solidez de dois pilares: confiança e a entrega de resultados sustentáveis”, afirma Marco Castro, presidente da PwC Brasil. “Para apoiar nossos clientes nesses desafios, vamos combinar criatividade, paixão e experiência com a melhor tecnologia. E por trás de tudo isso, estão nossas pessoas – uma comunidade de solvers, que se unem de formas inesperadas para criar novas soluções para novos tempos. É disso que trata a nossa estratégia, a qual chamamos de A Nova Equação“, explica.

De acordo com o sócio da PwC Brasil Maurício Moraes, responsável pelos escritórios do Interior de São Paulo, A Nova Equação é uma estratégia que responde às transformações globais e às necessidades de uma sociedade cada vez mais ligada ao essencial: o capital humano.

“O Interior de São Paulo é muito relevante para o Brasil e para a PwC. Aqui, diversas empresas (familiares, nacionais, multinacionais) operam em diversos segmentos. Por isso, o nosso investimento em contratação, capacitação, qualificação, inclusão e diversidade, tecnologia e ações ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) está no centro da estratégia. Também temos forte presença no agronegócio brasileiro e estamos potencializando nossa estrutura de atendimento – seja nas competências requeridas frente às tendências futuras do setor, seja na contratação para o Centro de Excelência em Agronegócio, que visa oferecer maior apoio às equipes técnicas no atendimento ao mercado e em inteligência competitiva”, afirma Moraes.

A implementação desta nova estratégia representará o maior ciclo de investimentos já realizado pela PwC no Brasil. A firma investirá em quatro frentes:

1. Tecnologia e transformação digital – A PwC vai manter sua estratégia de ser liderada por humanos e movida a tecnologia. Ela continuará a expandir rapidamente o uso de computação em nuvem, inteligência artificial, alianças tecnológicas, realidade virtual e outras tecnologias emergentes para fornecer insights e gerar vantagem competitiva para os clientes. Além disso, a PwC vai acelerar a adoção de produtos de tecnologia, a fim de apoiar a colaboração contínua e permitir que seus profissionais automatizem processos. Esses produtos e automações transformarão a experiência do cliente e permitirão o surgimento de novos insights e a geração de valor. Neste processo, além de investimentos globais, serão investidos mais de R﹩ 700 milhões nos próximos 5 anos apenas no Brasil.

2. Capacitação e pessoas – Serão investidos mais de R﹩ 600 milhões nos próximos 5 anos em capacitação de pessoas em diversas áreas como Transformação Digital, ESG, atualização de novos riscos e tendências que afetam os diversos segmentos da economia, além de treinamentos de soft e hard skills em geral, como liderança e especializações necessárias para este novo cenário. Nestes esforços, serão investidas mais de 300 mil horas em treinamento.

3. ESG – Serão investidos mais de R﹩ 100 milhões nos próximos cinco anos em programas de impacto social, ambiental e de governança no mercado. Estas iniciativas incluem programas que visam reduzir o gap digital e educacional em nossa sociedade e aumentar a inclusão de profissionais no mercado de trabalho em geral. No programa Access Your Potential, no qual jovens talentos em contextos adversos recebem mentoria de profissionais da PwC, treinamentos e oportunidades de carreira dentro e fora da firma, serão beneficiados 2.000 jovens em 5 anos. Serão aplicadas mais de 50 mil horas de mentoria em geral em programas como este e em outros, como os relacionados à Inclusão e Diversidade. Adicionalmente, a PwC Brasil reafirma o compromisso já anunciado em reduzir suas emissões pela metade e ser Netzero até 2030, além de apoiar iniciativas desta natureza junto a clientes. Adicionalmente, promoverá ações para aumento da governança em nosso país.

4. Ampliação da força de trabalho – Serão contratadas mais de 7.000 pessoas em todo o Brasil nos próximos 5 anos.

“A Nova Equação combina criatividade, paixão, experiência e tecnologia para ir além das soluções simples e imediatas – buscando algo que impacte positivamente a vida das pessoas e que possa ser sentido no mundo ao nosso redor. Queremos ajudar nossos clientes a gerar resultados sustentáveis e criar confiança hoje e amanhã”, completa Marco Castro.

Como a PwC ajudará a construir confiança e entregar resultados sustentáveis

O modelo multidisciplinar da PwC é a base para a estratégia, reunindo uma comunidade diversa e engajada para ajudar as organizações a construir confiança e entregar resultados sustentáveis. Ele permite investimento em escala na combinação de capacidades essenciais para gerar qualidade e impacto para clientes, stakeholders e sociedade.

A abordagem da PwC para construir confiança é projetada para atender às crescentes expectativas de transparência e engajamento de stakeholders. Ela combina experiência em auditoria, impostos e compliance com a ampliação da capacidade em áreas especializadas como cibersegurança, privacidade de dados, ESG e inteligência artificial. A abordagem reconhece a importância de qualidade e que a emissão de relatórios e o compliance são apenas um elo em uma cadeia que inclui cultura organizacional, pensamento executivo, normas alinhadas, profissionais certificados, controles rigorosos, tecnologias personalizadas e uma governança apropriada.

Da mesma forma, entregar resultados sustentáveis ​​requer uma abordagem integrada. Em vez de tratar a transformação da maneira tradicional, com base em tecnologia, a PwC concentra-se no resultado que o esforço busca alcançar. A partir disso, mobiliza sua expertise em áreas como estratégia, serviços digitais e de computação na nuvem, geração de valor, pessoas e organização, impostos, ESG, fusões e aquisições, recuperação de negócios, jurídico e compliance, entre outras áreas, para entregar os resultados acordados.

Adicionalmente, os investimentos planejados incluem:

– Academias de ESG: a PwC expandirá Centros de Excelência para especialistas nos principais tópicos de ESG, incluindo clima, risco e cadeia de suprimentos, bem como criará uma Academia Global de ESG, que permitirá que todos os sócios e demais profissionais da firma integrem os fundamentos de ESG em seu trabalho.

– Qualidade: a PwC investirá US﹩ 1 bilhão globalmente para aprimorar ainda mais a qualidade de seus negócios, incluindo a adoção acelerada de tecnologias para continuar a automatizar a implementação de estruturas de qualidade em auditoria. Além disso, construirá o modelo de entrega para as auditorias do futuro – que deverão exigir novos dados, avaliar uma gama mais ampla de riscos e melhor integrar informações não-financeiras. Este investimento adicional baseia-se no foco contínuo em qualidade, apoiado por uma metodologia rigorosa e treinamento em todas as áreas de negócio.

– Institutos de Liderança: os líderes de hoje precisam de novas habilidades que os ajudem a liderar e gerenciar em cenários de incerteza, construir culturas inclusivas e apoiar a transformação. Institutos de Liderança serão criados para apoiar clientes e demais stakeholders. O primeiro instituto terá sede nos Estados Unidos e capacitará mais de 10 mil líderes de negócios de hoje e do amanhã com habilidades para gerar confiança, ouvir, engajar e agir, de modo que as empresas continuem ganhando a confiança dos stakeholders e entregando resultados sustentáveis.

Construindo uma comunidade de solvers

Os desafios mais importantes enfrentados por clientes e stakeholders só podem ser superados por equipes multidisciplinares e diversas. A PwC está reafirmando o compromisso de atrair e equipar seus profissionais para atender a esta necessidade – combinando a criatividade humana com a tecnologia para entregar resultados sustentáveis ​​enquanto constrói confiança em toda a cadeia de valor.

A PwC continuará atraindo talentos diversos, apoiados por um sistema expandido de trabalho flexível e remoto, bem como progredir no compromisso, lançado em 2019, de investir na qualificação digital de seus profissionais.

No Brasil, a PwC continuará a expansão da sua estratégia de inclusão e diversidade. Ações afirmativas com foco na promoção e valorização das diferenças e na construção de um ambiente cada vez mais inclusivo e equânime continuarão sendo os pilares de sustentação dessa estratégia. Esforços para alcançar maior representatividade e pluralidade de talentos serão intensificados, pois a organização compreende sua responsabilidade corporativa de se tornar um reflexo positivo da sociedade em que está inserida. A firma ampliará suas iniciativas de geração de oportunidades que promovam um maior equilibrio no desenvolvimento e inclusão de seus mais diversos talentos, como o Black as Manager, programa de aceleração de carreira para profissionais negros, e o WIL – Women in Leadership, direcionado às mulheres com potencial de alcançar posições de liderança e destaque.

Compromisso com Net Zero e aumento da transparência

A PwC também está se mobilizando em torno do compromisso assumido de atingir a emissão líquida zero de gases do efeito estufa até 2030, o que envolve transformar seu modelo de negócios para descarbonizar a cadeia de valor. O network global vem submetendo objetivos específicos baseados em ciência à SBTi (Science Based Target initiative) e cada firma-membro nomeou um líder Net Zero para promover o progresso com base nos planos locais.

A PwC ainda está aumentando a transparência em todas as suas operações por meio de relatórios mais abrangentes, baseados nos parâmetros de transparência do Fórum Econômico Mundial/International Business Council e nas recomendações do World Business Council on Sustainable Development.

