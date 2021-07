JAPAN HOUSE SÃO PAULO abre nova exposição

“Lounge Esportivo: Tokyo 2020”, traz elementos surpreendentes, novidades esportivas e informações sobre a organização das competições, incluindo as novas modalidades.

A Japan House São Paulo apresenta de 20 de julho a 12 de setembro, em sua sede na Avenida Paulista, o ‘Lounge Esportivo: Tokyo 2020’. Com uma série de atividades e conteúdo acerca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que tem início em 23 de julho na cidade de Tóquio, no Japão, o lounge traz elementos surpreendentes, novidades esportivas e informações sobre a organização das competições, incluindo as novas modalidades. Por meio desta ativação, a instituição pretende trazer aos fãs do esporte a forte conexão Brasil-Japão, bem como se transformar em um ponto de encontro, aqui no Brasil, de todas as partes envolvidas com o maior evento esportivo do mundo.

Instalado no térreo da instituição, os visitantes do Lounge serão recebidos pelas mascotes Olímpico e Paralímpico. A Miraitowa, representante dos atletas Olímpicos, traz no nome a junção das palavras japonesas Mirai e Towa, que significam futuro e eternidade. Já a Someity, representa os atletas Paralímpicos e é o resultado da fusão abreviada das palavras japonesas e inglesas, Someiyoshino alusão à uma popular variedade de cerejeira do Japão e aos que possuem um incrível poder mental e força física, e so mighty, de ‘tão poderosa’, para representar os atletas paralímpicos, que superam obstáculos e redefinem os limites do que é possível.

Outro destaque apresentado é o pioneirismo japonês nos jogos de Tóquio de 1964, no desenvolvimento de símbolos e adoção do design como ferramenta de comunicação. Para apresentar esta inovação, o Lounge terá um espaço dedicado a eles que conta com vídeo sobre os mais de 50 símbolos que representam cada esporte, expostos de forma lúdica para que o público possa interagir e conhecer cada um deles.

Eric Klug, presidente da Japan House São Paulo

“Estamos muito animados com a programação especial que preparamos para promover a cultura, arquitetura e design sob a perspectiva esportiva, além de outros assuntos importantes na sociedade, como a valorização da diversidade, inclusão e sustentabilidade.” comenta Eric Klug, presidente da Japan House São Paulo, que também se uniu ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para a realização de atividades que promovam a participação brasileira nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tokyo 2020. A parceria conta com a imersão na cultura japonesa para atletas e staff, por meio de vídeos, palestras e artigos para que eles recebam uma aclimatação cultural antes dos Jogos.

“Lounge Esportivo: Tokyo 2020”

O “Lounge Esportivo: Tokyo 2020” destaca ainda as principais novidades do evento, como as tão aguardadas estreias do surfe e do skate, além dos esportes indicados pelo país anfitrião, como o karatê, arte marcial que surgiu no século XV em Okinawa, que fará parte dos Jogos exclusivamente nesta edição, além do retorno do beisebol e softbol, por conta da imensa popularidade do esporte no Japão. Essas modalidades contarão com um espaço dedicado, com projeções mapeadas e monitores de TV apresentando os principais movimentos, manobras e golpes, além de conteúdos e informações relevantes para que os visitantes possam conhecer suas histórias, regras e curiosidades. Há também uma área destinada aos esportes paralímpicos, com a exposição de alguns equipamentos utilizados pelos atletas para a prática de modalidades como goalball e bocha, exclusivas dos Jogos Paralímpicos, além do rugby, basquete e tênis, disputados em cadeira de rodas.

E para completar, a instituição promoverá o projeto “Criadores”, que explora uma riqueza de possibilidades trazendo rico conteúdo em tornos de temas como tecnologia, criatividade, arquitetura, ciência, esportes, entre outros, vindos diretamente do Japão, com especialistas destas áreas como Kengo Kuma, arquiteto japonês responsável pelo projeto arquitetônico da Japan House São Paulo e também pelo Estádio Olímpico Nacional de Tokyo 2020; Kota Iguchi, motion designer japonês e um dos responsáveis por criar os movimentos animados dos pictogramas; além de professores, pesquisadores, atletas da área da ciência, entre outros. O projeto poderá ser visto na Sala de Seminários (2o andar) e pelas redes sociais da instituição.

Informações relacionadas ao “Lounge Esportivo: Tokyo 2020”

– A sede da Japan House São Paulo foi projetada pelo consagrado arquiteto japonês Kengo Kuma, profissional que também elaborou a criação do Estádio Olímpico Nacional de Tokyo 2020;

– Os Jogos Tokyo 2020 terão a participação de mulheres nas 33 modalidades, e alcançou feito inédito na história do evento: 49% dos atletas olímpicos são mulheres, enquanto 40,5% dos atletas paraolímpicos são do gênero feminino. Será a edição mais equilibrada de todos os tempos na questão de gênero;

– A Japan House São Paulo serviu de cenário para a realização do ensaio dos uniformes do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e para a live de divulgação das roupas que foram desenvolvidas pela própria equipe de design do CPB, tendo a acessibilidade como princípio., levando em conta as deficiências de cada atleta que irá representar o Brasil na briga por medalhas no Japão;

– Todas as medalhas dos jogos serão produzidas com materiais recicláveis extraídos de aparelhos eletrônicos usados — como notebooks, câmeras digitais e videogames. Os itens foram doados pela população e reunidos pelas organizações regionais. As reginais a criação é do designer japonês Junichi Kawanishi;

– O Karatê, que está entre as novas modalidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio, é uma arte marcial que surgiu no Japão no início do século 20, mais precisamente na ilha de Okinawa (sul do país). A palavra japonesa que significa “mãos vazias”, que mais do que derrotar o oponente, valoriza a busca pelo equilíbrio corporal e espiritual – daí a grande importância do kata, rotina de golpes coreografados que rola à parte das disputas corpo a corpo;

– O YouTube da Japan House São Paulo reúne diversos conteúdos sobre essas e outras curiosidades, e receberá novos materiais ao longo de toda a competição.

Lounge Esportivo: Tokyo 2020

Japan House São Paulo – Avenida Paulista, 52

20 de julho a 12 de setembro

Térreo

Entrada gratuita

Reserva online antecipada (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

O “Lounge Esportivo: Tokyo 2020” conta com recursos de acessibilidade.

Japan House São Paulo – Avenida Paulista, 52

Horário de funcionamento:

Terça-feira a Domingo, das 11h às 16h

Entrada gratuita

※Devido ao coronavírus, estamos funcionando com capacidade reduzida. Para mais informações, acesse o site da Japan House São Paulo.

Japan House São Paulo (JHSP)

A Japan House é uma iniciativa com a finalidade de divulgar os diversos atrativos, atividades e medidas governamentais do Japão, ampliando o conhecimento de toda a comunidade internacional referente a cultura japonesa. Inaugurada em 30 de abril de 2017, a Japan House São Paulo foi a primeira a abrir as portas, seguida por Londres (Inglaterra) e Los Angeles (EUA). Atua como plataforma pública na geração de oportunidades de cooperação e intercâmbio entre o Japão e o Brasil, nas mais diversas áreas como artes, negócios, esportes, design, moda, gastronomia, educação, turismo, ciência e tecnologia. Apresentando o Japão, promove exposições, seminários, workshops e inúmeras outras atividades em sua sede, em outros espaços e digitalmente. Em fevereiro de 2020, a Japan House São Paulo alcançou a marca de 2 milhões de visitantes, sendo considerada uma das principais instituições culturais da Avenida Paulista. Desde abril de 2020, a instituição possui a Certificação LEED na categoria Platinum – o mais alto nível de reconhecimento do programa – concedida a edificações sustentáveis.