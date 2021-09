Conheça mais sobre a câmera abaixo da tela do Galaxy Z Fold3 5G

Tecnologia aplicada pela Samsung é uma das inovações presentes no novo smartphone dobrável da companhia

Anunciado globalmente no início de agosto, o Galaxy Z Fold 3 5G* surpreendeu por ser um dobrável de design ergonômico e elegante e o primeiro da categoria a ser resistente à água doce¹ e a compatível com a S Pen2.

O que também chamou muito a atenção foi a câmera abaixo da tela do smartphone, criando uma tela ininterrupta, sem a presença do já tradicional entalhe (ou “furo”) da lente. O que permite ao usuário uma maior imersão na hora de consumir conteúdo.

Isso é possível porque pixels mínimos são aplicados na parte superior do orifício da câmera do Galaxy Z Fold3 5G, o que aumenta a área de visibilidade para o usuário.

Em outras palavras, a câmera está ali, mas a tecnologia aplicada nela permite que a lente “desapareça”, deixando a tela ininterrupta ao utilizar o smartphone para ver um vídeo, acessar as redes sociais ou utilizar qualquer outro aplicativo.

Imagem meramente ilustrativa

Além disso, a câmera abaixo da tela permite tirar fotos, capturar imagens para vídeo conferências ou gravar vídeos em resolução Full HD em até 60 frames por segundo.

“A Samsung redefiniu o conceito de dispositivos móveis a partir de um formato flexível e, agora, reforçamos nosso compromisso evoluindo essa linha e oferecendo uma experiência única e ininterrupta aos usuários dos Galaxy Z Fold3 5G com a câmera abaixo da tela. O smartphone se diferencia dos demais dispositivos ao esconder o entalhe da câmera presente em outros smartphones com telas infinitas”, explicou afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Galaxy Z Fold 3 5G*

A disponibilidade do Galaxy Z Fold3 5G no mercado brasileiro será comunicada em breve.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade para mais detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

1 IPX8 é baseado em condições de teste para submersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos. Não resistente a água com alta pressão ou à líquidos que não sejam agua doce. Não é resistente à poeira.

² A S Pen é vendida separadamente. Apenas a tela principal do Z Fold3 possui o recurso S Pen. Compatível apenas com S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Todas as outras S Pen ou canetas stylus não projetadas para Z Fold3 (incluindo aquelas de outros fabricantes) podem danificar a tela.

