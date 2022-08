“Mantiqueira Panc” é o prato da vez no Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal

Do solo da Mantiqueira para a mesa: receita com plantas comestíveis não convencionais, assinada pela chef Neide Rigo, está a todo vapor no Donna Pinha; a novidade faz parte do projeto “Mantiqueira com as chefs”.

O cardápio do Restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal, ganhou uma receita especial: o “Mantiqueira Panc” assinado pela chef Neide Rigo, a convidada de agosto para o projeto “Mantiqueira com as chefs”.

A iniciativa comemora os 20 anos de fundação do Donna Pinha. Os nomes das convidadas são revelados mensalmente, anunciando antecipadamente a nova receita que entrará para o cardápio. Ao todo, serão 12 renomadas chefs convidadas até o final do ano.

O prato “Mantiqueita Panc” fica no cardápio do Donna Pinha durante todo o mês de agosto-Foto: Douglas Fagundes

“Mantiqueira Panc”

ÁGUA NA BOCA – O “Mantiqueira Panc” tem agradado o paladar dos clientes do Donna Pinha: a receita reúne polenta cremosa com beterraba amarela e queijo curado, truta defumada e tomate confit, com folhas de beterraba em caldo verde de pancs – plantas comestíveis não convencionais, como a galinsoga parviflora que é conhecida como fazendeiro ou botão de ouro. O prato individual custa R$ 89,90.

Uma excelente oportunidade para desfrutar de uma experiência gastronômica incrível no aconchegante Donna Pinha, com direito ao gostoso clima de montanha de Santo Antônio do Pinhal.

Chef Neide Rigo

SOBRE A CONVIDADA – A chef Neide Rigo é pesquisadora, nutricionista, atua na área de consultoria gastronômica e curadoria de eventos. Autora do livro “Mesa farta do semiárido” – receita com produtos da agricultura familiar.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 10h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 19h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donnapinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).