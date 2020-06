Grupo de espionagem cibernética Turla usa a interface do Gmail para extrair informações

Pesquisadores da ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, descobriram uma nova versão de uma das famílias de malware mais antigas do grupo Turla: o backdoor ComRAT. Turla, também conhecido como Snake, é um grupo de espionagem cibernética que atua há mais de dez anos.

Gmail

A característica mais marcante do novo backdoor do Turla é que ele usa a interface do usuário do Gmail para receber comandos e extrair informações. O ComRAT rouba documentos confidenciais e, desde 2017, atacou pelo menos três entidades governamentais. A ESET encontrou indicações de que a versão mais recente do ComRAT ainda estava em uso no início do ano, demonstrando que o grupo de cibercriminosos permanece ativo e representa uma ameaça, especialmente para militares e diplomatas.

Como funciona

O objetivo principal do ComRAT é roubar documentos confidenciais. Em um caso, seus operadores implantaram um executável .NET para interagir com o banco de dados primário do MS SQL Server da vítima, que continha documentos da organização. Os operadores desse malware usavam serviços de nuvem pública, como o OneDrive ou o 4shared, para extrair os dados. A versão mais recente do backdoor do Turla também pode executar outras ações em computadores comprometidos, como executar programas ou extrair arquivos.

Cibernéticos

O fato de que criminosos cibernéticos estão tentando fugir de softwares de segurança é preocupante. “Isso mostra o nível de sofisticação do grupo e sua intenção de permanecer em máquinas infectadas por um longo tempo”, explica Matthieu Faou, responsável por pesquisas sobre o grupo Turla há anos. “Além disso, a versão mais recente do ComRAT, graças ao uso da interface da web do Gmail, é capaz de superar alguns dos controles de segurança, pois não está hospedado em um domínio malicioso”, acrescenta Faou.

Velho conhecido

A ESET descobriu a atualização de backdoor em 2017. O malware usa uma base de código completamente nova e é muito mais complexa do que seus antecessores. Os pesquisadores da ESET encontraram a interação backdoor mais recente compilada em novembro de 2019.

“Com base no tipo de vítimas e em outras amostras de malware encontradas nas mesmas máquinas comprometidas, acreditamos que a Turla é o único grupo que usa o ComRAT”, diz Faou.

O ComRAT também é conhecido como Agent.BTZ, um backdoor malicioso que se tornou popular após ser usado contra o Exército dos EUA em 2008. A primeira versão deste malware, provavelmente lançada em 2007, mostrava recursos de worms de computador e era distribuída via unidades removíveis.

Para te ajudar a ficar em casa

ESET

