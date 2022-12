Integre a economia colaborativa na sua empresa

A economia é um assunto extremamente importante nos dias atuais e precisa ser tratado com a devida atenção pelas empresas que desejam mais resultados, afinal de contas, falar sobre economia também é falar sobre dinheiro.

Uma empresa que se preocupa com a economia de sua marca é uma empresa que entende a importância de estar por dentro de tudo o que envolve os ganhos e gastos do seu negócio, e como isso pode ser melhorado.

Muitos empreendedores pensam em formas inovadoras de melhorar a sua economia, seja cortando alguns gastos ou até mesmo pensando em novos produtos ou serviços que possam ser novidades dentro do mercado.

Entretanto, mesmo estando em meio a diversos novos conceitos que podem ajudar uma marca a crescer, muitos se esquecem de um que pode fazer toda a diferença em seu negócio, que é a economia colaborativa.

Ao falarmos desse conceito, é normal que muitos pensem em uma economia realizada em conjunto, o que não está errado, pois se trata de uma ideia que realmente é feita através do trabalho de uma equipe, assim como funciona uma portaria terceirizada SP.

A economia colaborativa já é uma realidade em diversos tipos de negócios e segmentos de mercado, pois diz respeito a um estilo de negócio que permite uma maior parceria entre profissionais que se ajudam na construção de uma carreira de sucesso.

Pense em uma empresa que trabalha com turismo e que recebe diversos motoristas que se cadastram na plataforma para serem motoristas particulares de pessoas que estão visitando a cidade em questão.

No meio de uma viagem, esse motorista resolve pegar um cliente que mora na cidade e que precisa de uma carona rápida para ir ao trabalho, sendo assim, esse motorista consegue fazer mais dinheiro e ainda ajudar outra pessoa no meio disso.

Esse é um ótimo exemplo de economia colaborativa, onde tanto a pessoa que produz o serviço quanto a que consome conseguem se ajudar, além de poderem trocar indicações entre si e descobrirem qual o melhor sistema de climatização para o carro, por exemplo.

Trata-se de um exemplo simples, mas que faz toda a diferença na rotina de um negócio e pode mudar por completo os seus resultados, trazendo diversos benefícios para a empresa e também para as pessoas.

Tendo isso em vista, hoje iremos entender mais sobre a importância de tal conceito, assim como iremos conferir algumas dicas para te ajudar a integrar tal ideia dentro da sua empresa e como ela pode ajudar no crescimento do seu negócio.

Entenda a importância da economia colaborativa

Para começo de conversa, é importante que você entenda um pouco mais sobre a importância da economia colaborativa e como ela vem mudando a realidade de muitas empresas ao redor do Brasil e do mundo.

Hoje, encontrar um serviço de instalação de hidrantes através da internet se tornou mais simples do que se imaginava, pois a internet e as redes sociais trouxeram ainda mais facilidade para tais processos.

Ao entendermos como a tecnologia avançou nos últimos anos e trouxe novos conceitos que transformaram por completo o nosso mundo, também entendemos que diversas outras pontas do mercado puderam se beneficiar.

Dentre elas, a economia, que consegue aumentar a partir do momento que uma empresa entende que nada é construído sozinho, mas que para tudo fluir bem é preciso de colaboração e parceria.

Sendo assim, a ideia da economia colaborativa passou a ser cada vez mais importante, pois foca não só no aumento dos resultados de uma marca, mas na ajuda que é prestada a pessoas que precisam de serviços ou produtos dos mais diversos segmentos, como:

Logística;

Educação;

Moda;

Beleza;

Bem-estar;

Turismo.

Seja uma rede de fabricantes de tubos de alumínio ou até mesmo uma marca de roupas, toda marca pode usufruir das vantagens desse tipo de economia, que iremos mencionar mais à frente, e colocar em prática seu poderoso conceito.

Existem diversos tipos de profissionais no mercado esperando apenas por uma chance para que demonstrem que são bons no que fazem e podem trabalhar de forma íntegra, e para algumas empresas, contar com a economia colaborativa é a saída para isso.

Dicas para integrar a economia colaborativa em sua empresa

Agora que você já entende um pouco mais sobre a ideia do que é a economia colaborativa, chegou o momento de conferir algumas das dicas de como integrar tal conceito dentro do seu negócio, seja qual for o tamanho ou segmento dele. Confira:

Converse com seus colaboradores

A primeira delas é justamente conversar com os seus funcionários, ou seja, aqueles que trabalham junto com você no dia a dia e conhecem o seu trabalho e o da sua marca melhor do que muitos clientes.

Apresentar tal conceito a eles é muito importante para que você conte com a opinião de outros profissionais, sem se esquecer de outros pontos muito importantes para o seu negócio, como o alvará de funcionamento para salão de beleza para trabalhar em paz.

Entenda o que pode ser feito em seu segmento

Além disso, também é válido que você estude e entenda bem sobre o segmento no qual a sua marca está inserida e como você acha possível inovar e trazer a economia colaborativa para dentro dele de forma natural e eficiente.

É claro que alguns segmentos podem apresentar mais desafios do que outros, isso faz parte do processo, mas o importante é não desistir e entender que é possível encontrar uma forma de integrar a economia colaborativa em seu negócio, basta encontrá-la.

Mantenha um bom relacionamento com seus clientes

Outro ponto extremamente importante e que não poderia ficar de fora é a manutenção do seu relacionamento com seus clientes, afinal de contas, sem clientes não existe faturamento, e sem faturamento não existe economia.

Assim como uma empresa que produz e vende concreto de alto desempenho mantém uma ótima relação com seus clientes e vê como isso faz diferença em seus resultados, você também verá como tal ação fará toda a diferença em sua marca.

Conte com parceiros qualificados

Por fim, mas longe de ser menos importante, como bem vimos, a economia colaborativa é um trabalho feito em equipe, sendo assim você precisa contar com parceiros qualificados para te acompanhar nessa jornada.

Por isso, não poupe esforços e paciência quando se trata de fechar negócio com alguém que trabalhará diretamente com você para a geração de mais economia, pois ele também estará representado a sua marca e precisa passar a melhor imagem possível.

Com essas dicas você consegue aplicar a economia colaborativa de forma eficaz em seu negócio e conquistar não só mais resultados, mas também a qualidade deles e todo o bom desempenho que ele traz.

Vantagens da economia colaborativa

E é claro que não poderíamos deixar de falar sobre as vantagens que tal conceito traz para as empresas que nele decidem apostar, seja um fornecedor de extintores ou até mesmo uma empresa de turismo. Sendo assim, confira abaixo algumas delas:

Redução de custos

A primeira delas é justamente a diminuição dos custos, pois com uma economia que é gerada em equipe, a empresa não precisa se preocupar em produzir diversos anúncios e materiais que chamem a atenção de mais clientes.

Isso porque, quando se conta com pessoas que também trabalham para gerar mais economia ao seu negócio, também se conta com pessoas cada vez mais dispostas a fazer a sua empresa ganhar mais gastando muito menos.

Aumento das relações sociais

Além disso, não há como negar que tal conceito também ajuda no aumento das relações sociais, permitindo que as pessoas se ajudem e que profissionais usem o seu trabalho não só para ganhar mais dinheiro, mas dar suporte a quem precisa.

Seja através das vendas de tintas serigraficas ou até mesmo através da entrega de uma comida de fast food, a economia colaborativa gera mais consciência e senso de equipe para que todos possam se ajudar.

Mais oportunidades de negócios

Por fim, mas longe de ser menos importante, em paralelo ao aumento das relações sociais, a economia colaborativa também gera mais oportunidades de negócios para profissionais que estão apenas à espera de uma oportunidade.

Como bem pudemos ver, são diversas as vantagens que a economia colaborativa traz para as empresas e para os profissionais, sendo a prova viva de que nem tudo o que importa é o dinheiro.

Considerações finais

Dessa forma você conseguirá colocar em prática um conceito que irá ajudar não só no aumento dos seus resultados, mas na construção de um negócio que ajude você mesmo e diversas outras pessoas ao redor do mundo.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Bruno /Germany por Pixabay