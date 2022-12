Cuidados com a volta ao presencial: como proteger seus funcionários

Por muito tempo o meio presencial era a única realidade conhecida pelo mercado profissional, com as empresas reunindo as suas atividades em diferentes escritórios, alguns até mesmo espalhados pelo mundo, no caso das companhias multinacionais.

A partir do desenvolvimento das novas tecnologias novas ferramentas de trabalho foram sendo apresentadas, com destaque para as plataformas digitais, onde se torna possível realizar reuniões através de pontos distantes, com a ajuda das videoconferências.

O que víamos então era um processo de adaptação do meio corporativo, passando a adotar essas estratégias digitais para garantir uma melhor performance, apresentando assim novas oportunidades tanto para a empresa como para os seus funcionários.

Essa realidade aos poucos foi sendo reconhecida pelos mais diferentes tipos de companhias, indo desde as grandes corporações até uma empresa de limpeza comercial que acaba de abrir no mercado, com suas atividades de escritório migrando para o digital.

O que começou como uma transição natural logo se mostrou como uma necessidade, diante da forma como o mundo foi surpreendido pela pandemia de covid-19, sendo um evento que fez com que as empresas tivessem que fechar seus negócios presenciais.

Por outro lado, existia agora a oportunidade de manter suas atividades funcionando através dessas estratégias digitais que foram sendo apresentadas ao público, com muitos profissionais tendo que se adaptar a um novo cenário de trabalho, agora de forma remota.

E é a partir disso que até mesmo o público passou a contar com novas facilidades, diante dessa adaptação do mercado como um todo para a internet. Tudo para que ao pesquisar por piso que imita madeira preço rapidamente tal informação seja encontrada nas redes.

Mas enquanto essa foi a única realidade disponível por certo tempo, a situação começou a mudar a partir da chegada das vacinas, com a imunização da sociedade permitindo aos poucos com que o mercado pudesse voltar a um cenário próximo da normalidade.

A questão em relação a isso é que da mesma forma em que muitos negócios tiveram que se adaptar para trabalhar exclusivamente através das redes, existe agora a necessidade de se preparar melhor para voltar à vida de escritório e o contato pessoal entre os colegas.

Um processo que continua ocorrendo, sendo importante então saber como se adaptar ao que pode ser visto como um mundo pós-pandemia.

Como as empresas vêm se adaptando ao novo cenário?

Por mais que aos poucos a sociedade venha voltando a adotar hábitos anteriores à pandemia, esse processo não irá acontecer da forma mais rápida o possível, da mesma forma que as regras de flexibilização das restrições sociais vêm sendo aplicadas.

Não é também como se fosse possível voltar ao mercado modelo de trabalho de antes, já que o formato remoto de fato pôde apresentar diversas oportunidades para o mercado, com um destaque inclusive para o acesso mais rápido a diferentes ferramentas profissionais.

Em relação a isso é possível destacar a possibilidade de oferecer os seus serviços para companhias dos mais distantes espaços, sem a necessidade de ao menos conhecer pessoalmente os seus colegas, com todas as suas tarefas podem ser feitas de forma online.

Ao mesmo tempo, não é como se todos os segmentos do mercado pudessem adotar esse tipo de sistema, já que uma empresa de corte de árvores é um tipo de companhia que precisa trabalhar de forma presencial, mesmo ao adaptar seus escritórios para o digital.

Mesmo as companhias que podem atuar exclusivamente na internet podem perder muito ao ignorar completamente o setor presencial, já que a troca de experiências entre os funcionários é o que pode fazer do ramo empresarial um lugar tão rico em valores.

Diante disso o modelo que vem se tornando popular no mercado como um todo é o chamado serviço híbrido. Uma modalidade que combina o modelo remoto, o popular home office, com o serviço presencial, destacando agora um trabalho por meio de escalas.

Essa inclusive é uma forma de proteger os próprios colaboradores, evitando uma aglomeração de pessoas, tudo para garantir então com que um serviço de aluguel de caçambas ou qualquer outro possa contar com uma maior equipe em sua gestão.

A grande questão é que mesmo com esse sistema híbrido, contando agora com um número menor de funcionários dentro de um escritório, ainda é preciso readaptar sua companhia para lidar com esse retorno dos profissionais, para garantir o bem de todos os envolvidos.

Preparando sua empresa para receber funcionários

Para receber uma visita é comum prepararmos antes nossa casa e algo similar acontece no ramo empresarial, nesse caso em relação ao retorno dos colaboradores que por meses, ou até anos, ficaram longe do seu local presencial de trabalho.

Essa preparação envolve tanto a compra de equipamentos diversos, de computadores a uma cadeira charles eames com braço, para colocar na área de recepção, como também os cuidados de higienização, para proteger sua equipe do impacto ainda presente da covid.

Para se garantir tal segurança alguns passos específicos devem ser tomados, tais como:

Carteira de vacinação completa

Se a sociedade aos poucos volta a um estado de normalidade é por causa do alcance vacinal, com o mesmo tendo que ser garantido então dentro do seu campo profissional, para assim garantir uma maior proteção para todos os funcionários contratados.

Por mais que a vacinação seja uma escolha individual, é responsabilidade do meio profissional se preocupar com a saúde geral dos colaboradores, com a lei permitindo uma cobrança acerca das vacinas necessárias, para assim proteger todos ali presente

Manter o uso de máscaras

Por mais que as máscaras não sejam mais exigidas em muitos locais públicos, principalmente ao ar livre, quando se trata de um ambiente fechado, como as salas da sua empresa, é válido recomendar o uso desse tipo de material.

Mais do que isso, é aconselhável para a própria empresa distribuir máscaras aos seus funcionários, indicando assim o empenho em garantir a segurança de todos.

Boa ventilação

Uma das principais proteções contra a covid e muitas outras doenças de transmissão aérea está no ar livre, já que ele dificulta a propagação desse tipo de vírus. Frente a isso é importante garantir com que um escritório ou sala qualquer sejam arejados.

Assim como uma janela alumínio quarto pode ser importante para a sua casa, para o meio profissional é válido considerar o uso de basculantes, janelas especiais ou até mesmo filtros a serem colocados no ar-condicionado, para evitar a transmissão de vírus e bactérias no ar.

Plano de contingência

Mesmo com todos os cuidados possíveis um profissional ainda pode acabar contraído a covid-19 ou qualquer outro tipo de doenças transmissíveis, seja em sua vida privada até mesmo no transporte até o trabalho.

É importante então para as empresas adotarem um protocolo de segurança, para que assim que alguém apresente algum dos sintomas conhecidos seja possível fazer um teste rápido e imediatamente ser afastado das suas atividades, sendo transferido para o home office.

Cuidados especiais

Ainda sobre os protocolos de segurança é importante definir um sistema especial para funcionários que podem estar em um estado mais vulnerável, como é o caso das gestantes ou de pessoas com comorbidades.

Nesses casos pode ser necessário recorrer exclusivamente ao sistema remoto, ao menos em momentos onde o número de casos de covid e outras doenças respiratórias possam crescer, tal como acontece no inverno, por exemplo, por causa do ar mais seco.

Por outro lado, é importante ter cuidado para que essas práticas não sejam tomadas em cima de algum tipo de preconceito, com tais regras sendo feitas para proteger a sua equipe e não para isolá-los de forma discriminatória.

Higienização constante

Quanto maior for a quantidade de funcionários em uma empresa maior deve ser a sua preocupação com a limpeza do lugar. E se isso já era importante antes, o que dirá agora, em um mundo pós-pandemia.

Em relação a isso é importante contar com serviços profissionais de limpeza, até mesmo de higienização de carpete para escritório, além da disponibilidade de totens com álcool em gel em locais estratégicos da empresa, entre eles:

Banheiro;

Refeitório;

Entrada e saída.

Sala de reuniões;

Espaços de confraternização.

Tudo isso para não só garantir a limpeza da empresa, mas também expandir esses cuidados para os próprios funcionários, criando assim um espaço seguro para todos, indo desde a chefia da companhia até o estagiário que acaba de ser contratado.

Ao lidar com essas práticas é possível manter um espaço próprio para o retorno dos seus colaboradores, criando um ambiente positivo de trabalho, onde além de olhar para os arredores, com a instalação de piso 16 faces, deve-se também olhar para dentro.

E quanto mais seguro estiverem seus funcionários, melhor eles poderão trabalhar, garantindo assim bons resultados para a companhia, seja no sistema presencial, home office ou híbrido.

