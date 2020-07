Senac São José dos Campos lança Ensino Médio Técnico em Informática com início em 2021

Live apresenta o curso e esclarece as dúvidas de jovens prestes a ingressar no ensino médio e seus pais, no dia 14 de julho

Em sintonia com as tendências do mercado educacional, o Senac São José dos Campos amplia sua área de atuação e lança o Ensino Médio Técnico em Informática, que chega em 2021 à unidade. Com inscrições abertas a partir de 19 de agosto, o curso visa à formação integral e proporciona que os estudantes concluam o ensino médio com uma profissão e um projeto de vida, e preparados para o ENEM e demais exames de admissão das universidades brasileiras.

Ensino Médio Técnico em Informática

São José dos Campos é a segunda cidade do Vale do Paraíba a ofertar o Ensino Médio Técnico em Informática. As duas primeiras turmas na região estão em andamento durante o ano letivo 2019 no Senac Pindamonhangaba, onde cerca de 80 alunos vivenciam o Jeito Senac de Educar no dia a dia e aprendem na prática e de forma integrada todo o conteúdo previsto para o ensino médio e para a formação técnica.

Para Ana Cláudia Galhardo Palma, gerente do Senac São José dos Campos, a nova modalidade ofertada pela instituição vai ao encontro da vocação tecnológica da cidade. “A área de tecnologia da informação é o setor que mais apresenta oportunidades de trabalho e inovação, mas sobram vagas por ausência de profissionais especializados. Nós estamos disponibilizando uma oportunidade para os jovens concluírem o ensino médio com uma profissão e um projeto de vida”, afirma.

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a área de tecnologia da informação demandará 70 mil profissionais por ano até 2024, mas o Brasil forma, anualmente, apenas 46 mil pessoas com o perfil necessário para ocupar as vagas disponíveis no setor.

“O Ensino Médio Técnico em Informática surgiu da necessidade de fomentar o mercado de TI e visa suprir a demanda de profissionais da área, sobretudo em uma cidade considerada polo tecnológico do Vale do Paraíba. O curso prevê que os alunos sejam o centro do processo de aprendizagem, propiciando a vivência de situações conectadas com a realidade, estimulando-os a decidir, opinar, debater e construir com autonomia o seu desenvolvimento pessoal e profissional”, comenta.

Para o Senac São Paulo, a educação profissional é vista como ferramenta de promoção das pessoas, organizações e comunidades, buscando fortalecê-las por meio de um processo que visa à inserção social e à ação participativa. Assim, a educação profissional deve estar voltada para desenvolver as competências para o trabalho e para a melhoria da qualidade de vida.

As inscrições estarão abertas a partir de 19 de agosto, com 40 vagas por turma, entre bolsistas e pagantes. As aulas terão início em janeiro de 2021. Os jovens e familiares interessados em conhecer mais sobre o Ensino Médio Técnico em Informática poderão agendar reuniões virtuais com a coordenação do curso, durante o período de isolamento, para conhecer detalhes do programa do curso. O agendamento pode ser feito pelo e-mail sjcampos@sp.senac.br.

Live para esclarecer dúvidas

Os jovens que irão ingressar no ensino médio a partir de 2021 e seus pais podem esclarecer todas as suas dúvidas sobre o Ensino Médio Técnico em Informática no dia 14 de julho, às 19 horas, na live O ensino médio que os jovens querem e o mundo do trabalho precisa. O bate-papo será conduzido pelo coordenador de projetos especiais do Senac São Paulo, Heitor Botan, com participação de Thais Frateschi Monteiro de Carvalho, coordenadora de negócios educacionais da unidade São José dos Campos. O objetivo é dialogar sobre como o ensino médio pode abordar competências para o desenvolvimento de jovens que encontram soluções criativas para os problemas complexos que a sociedade e o mundo do trabalho enfrentam. A transmissão será pelo Instagram do Senac São José dos Campos https://www.instagram.com/senac.sjcampos/).

Preparação para o mundo do trabalho

Voltado àqueles que já completaram o ensino fundamental, o Ensino Médio Técnico em Informática tem proposta pedagógica inovadora e sua metodologia contempla formação cidadã, aprendizagem com autonomia e desenvolvimento de competências. Além disso, a prática pedagógica contextualizada do curso prepara os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e demais provas de admissão das universidades brasileiras e os coloca frente a situações de ensino-aprendizagem que possibilitam a solução de questões da vida cotidiana.

O curso compreende toda a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e é dividido em áreas do conhecimento, não em disciplinas: Linguagens e suas Tecnologias (língua portuguesa, artes, educação física, língua inglesa e informática); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (biologia, física, química e informática); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (história, geografia, sociologia, filosofia e informática); e Matemática e suas Tecnologias (matemática e informática). Durante os três anos letivos, são desenvolvidos projetos que integram essas áreas do conhecimento e a formação profissional.

Além das atividades relacionadas a cada área, os alunos recebem suporte individualizado para desenvolver seu projeto de vida e carreira, em sintonia com sua história e suas vontades, e o projeto de formação profissional. Todas as aulas são dinâmicas e interativas, com simulação de situações reais em diversos ambientes da unidade, explorando toda a infraestrutura de laboratórios e espaços oferecidos. E todos os professores possuem formação sólida e experiência profissional na área.

Atuação profissional

O aprendizado na prática e a infraestrutura oferecida pelo Senac São Paulo são grandes diferenciais oferecidos pela instituição. Ao final de cada ano letivo, o aluno recebe um certificado de qualificação profissional e já tem a possibilidade de atuar no mundo do trabalho. Após o primeiro ano, ganha o título de Assistente de Suporte de Manutenção em Computadores; no segundo, é certificado como Assistente de Operação de Redes de Computadores; e, no terceiro, recebe o título de Assistente de Desenvolvimento de Aplicativos Computacionais.

Ao término do Ensino Médio Técnico em Informática, o aluno estará capacitado para atuar como técnico em informática e realizar o planejamento e a execução dos processos de manutenção de computadores, operação de redes locais de computadores e o desenvolvimento de aplicativos computacionais. Com essa formação, poderá atuar em organizações públicas e privadas de qualquer segmento, tais como as do setor de comércio, serviços, indústria, consultoria, ensino e pesquisa, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.

Para mais informações e inscrições, acesse: www.sp.senac.br/ensinomedio.

Senac São José dos Campos

Ensino Médio Técnico em Informática – Turma 2021

Inscrições: www.sp.senac.br/ensinomedio

Informações: www.sp.senac.br/sjcampos

Endereço: Rua Saigiro Nakamura, 400 – Vila Industrial – São José dos Campos/SP