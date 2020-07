Inspirada por sua origem em Campos do Jordão, Baden Baden lança caixa de receitas especiais e leva o melhor do inverno para a casa do seu consumidor

Baden Baden, uma das marcas pioneiras em cerveja artesanal do país, lança uma caixa de receitas exclusiva em parceria com o ChefTime, site com linha de kits gastronômicos, em homenagem à sua cidade de origem. A proposta é levar uma das principais experiências do inverno, estação do ano favorita dos paulistas para visitarem Campos do Jordão, à casa dos consumidores por meio da harmonização de Baden Baden com fondue.

O fondue de queijos Emental, Gouda e Gruyère, que leva cogumelos estilo Grappa e Porcini, será acompanhado pela Baden Baden IPA, de amargor intenso e aroma cítrico vindo da adição de suco de maracujá, que harmonizam perfeitamente com os queijos. O consumidor recebe em casa o passo a passo ilustrado da receita, criada por um chef profissional do site, com ingredientes selecionados e porcionados, devidamente higienizados, uma manta térmica para garantir a durabilidade dos produtos e uma garrafa de Baden Baden IPA 600 ml para recriar a atmosfera de Campos no conforto – e segurança – do seu lar.

“Somos apaixonados por cerveja e pela nossa cidade natal, e diante do cenário atual, sabemos que muitos amantes de Campos do Jordão não estão podendo aproveitar o clima da cidade durante este inverno. Foi pensando nisso que buscamos uma forma de levar para a casa dos consumidores uma experiência gastronômica inspirada em algumas das coisas que a cidade tem de melhor e mais característico: sofisticação, gastronomia e Baden Baden.”, diz Natália Menezes, gerente de marketing da marca.

A parceria estará disponível no site ChefTime (https://www.cheftime.com.br) a partir do dia 23 deste mês, por R$ 59,90, e garante uma experiência única e descomplicada para aquecer o inverno com ares da alta temporada de Campos do Jordão.

Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A. (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE); duas microcervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC); e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.