IFSP oferece 60 vagas para cursos técnicos em São José dos Campos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) recebe inscrições, de 25 de agosto a 16 de setembro, para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio. No total, são oferecidas 420 vagas em oito cidades paulistas. Todos os cursos são gratuitos e não há taxa de inscrição.

Câmpus São José dos Campos

No Câmpus São José dos Campos são oferecidas 60 vagas para os cursos Técnicos em Automação Industrial, em Eletrotécnica, e em Mecânica, nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio. Para se candidatar é necessário estar cursando o 2º ou o 3º ano do ensino médio em alguma outra escola ou então já ter concluído o ensino médio. Não há limite de idade para se candidatar.

A seleção se dará por meio da análise do histórico escolar do candidato. A classificação dos inscritos levará em conta as notas ou conceitos obtidos nas disciplinas de Português e Matemática ou disciplinas correspondentes.

A inscrição deve ser realizada online. No período de 25/08 a 16/09/2020, o Cadastro no Portal do Candidato (Sistema Gestor de Concursos – SGC), o Formulário de Inscrição e o Questionário Socioeconômico deverão ser completamente preenchidos, assim como anexado, obrigatoriamente, o Histórico Escolar ou documento oficial equivalente, no endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

Portal do Candidato

Para se cadastrar no Portal do Candidato é obrigatório que o candidato possua conta pessoal de e-mail ativa, pois é imprescindível para a ativação do cadastro e para o resgate da senha de acesso.

Em caso de dúvidas ou outras informações, envie e-mail para estudeaqui@ifsp.edu.br.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Veja todas as informações sobre o processo seletivo no Edital n.º 301/2020, disponível em www.ifsp.edu.br.

Datas

Inscrições: de 25 de agosto a 16 de setembro

Análise do histórico escolar: 17 a 20 de setembro

Divulgação da relação preliminar das inscrições deferidas e indeferidas: 21 de setembro

Período para interposição de recurso contra a relação preliminar das inscrições: 22 e 23 de setembro

Análise dos recursos: 24 a 27 de setembro

Divulgação das inscrições confirmadas: 28 de setembro, após às 20h

Período para interposição de recurso contra as inscrições confirmadas: 29 e 30 de setembro

Divulgação da classificação final: 2 de outubro.

Convocação para matrícula e envio dos documentos: a partir de 5 de outubro no site dos câmpus