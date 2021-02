Poliedro Educação é um dos patrocinadores do projeto ITA 70 anos

Há 25 anos o Poliedro se mantém na liderança das aprovações no ITA e celebra o aniversário do Instituto apoiando iniciativas que preservam sua memória

O Poliedro Educação, composto por três unidades de negócios – Colégio, Curso Pré-Vestibular e Sistema de Ensino, é um dos patrocinadores do projeto ITA 70 anos, promovido pela Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA), que tem como objetivo preservar a memória do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), um dos principais institutos de engenharia do País.

A iniciativa, intitulada Asas pra que te quero, envolve a produção de um livro e a inauguração de uma exposição para resgatar a trajetória do ITA e traçar vínculos com a comunidade de São José dos Campos, onde está sediado. As produções contam com a curadoria do escritor, jornalista e editor José Guilherme Rodrigues Ferreira.

Projeto ITA 70 anos

Além disso, em 23 de fevereiro, a partir das 20h, haverá uma live com um debate sobre as transformações na educação. O encontro será mediado pelo jornalista Rui Gonçalves e terá como convidados o fundador e presidente do Poliedro Educação, Nicolau Sarkis, e o professor Daniel Lavouras, ex-diretor da AEITA e diretor da área de difusão e promoção de ciência, tecnologia e inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. A transmissão será feita pelos canais da AEITA no Facebook e no YouTube.

Curso Poliedro se consagra como líder em aprovações no ITA nos últimos 25 anos

O Curso Poliedro é a instituição que mais aprova no ITA, somando 971 admissões nos últimos 25 anos. No Vestibular 2021, apesar do cenário de pandemia, 82 alunos foram aprovados, o que equivale a 48,8% dos convocados.

A fim de preparar os estudantes para ingressarem no ITA, bem como em outras instituições nas áreas Militar e de Engenharia, o Poliedro oferece turmas específicas on-line e presenciais que permitem customizar as aulas e oferecer conteúdo direcionado para esses processos seletivos. Melhorias contínuas na metodologia e nos formatos de aula também fizeram com que a instituição se mantivesse na liderança por tantos anos consecutivos.

A Instituição também oferece o Alojamento Poliedro, que conta com toda a infraestrutura e o suporte para que o aluno alcance seu máximo potencial. Com ambiente seguro, que favorece a concentração e os estudos, é uma excelente opção para estudantes de todo o País que optam por estudar presencialmente na unidade de São José dos Campos.

Em virtude da pandemia de Covid-19, o Alojamento passou por algumas adaptações, seguindo todos os protocolos de saúde. Com base na assessoria técnica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), o Poliedro adotou rigorosos procedimentos para receber os alunos e retomar as atividades presenciais com o máximo de segurança.

Poliedro Educação



O Poliedro Educação é um grupo educacional com quase 30 anos de atividades, composto por três unidades de negócios – Cursos, Colégios e Sistema de Ensino. Fundado por profissionais que acreditam que a educação transforma realidades, a instituição tem como objetivo a oferta de ensino de qualidade baseado na formação integral do aluno, com metodologia que une excelência pedagógica, inovação e compromisso com o aprendizado. ​

Com a missão de ser referência nacional de qualidade em educação, o Poliedro fornece soluções educacionais eficientes que estimulam o protagonismo do aluno, potencializando habilidades e permitindo o desenvolvimento do senso crítico e de responsabilidade de modo a impactar a sociedade de forma positiva. ​

A excelência pedagógica também é refletida nos resultados dos principais exames do País: em 2020, as Unidades-Sedes e as escolas parceiras do Sistema Poliedro conquistaram 7.499 aprovações no Enem/Sisu (todos os cursos), com 666 estudantes aprovados em 1º lugar.

Para mais informações, acesse o site www.poliedroeducacao.com.br