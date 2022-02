Escolas abrem inscrição para atividades da Educação Integral

A partir desta segunda-feira (14), as 50 escolas municipais de Ensino Fundamental da Prefeitura de São José dos Campos recebem inscrição de alunos para as atividades da Educação Integral.

Os pais ou responsáveis dos alunos interessados nas atividades de contraturno devem procurar a escola para realizar a inscrição, tirar dúvidas e ter informações sobre a carga horária até o dia 18. As atividades têm início a partir do dia 7 de março.

Educação Integral tá ON

Para a formação mais completa dos estudantes do Ensino Fundamental considerando as dimensões física, intelectual, afetiva, social e cultural, todas as 50 escolas municipais de Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) terão Educação Integral por meio do ensino híbrido.

Mais de 38 mil alunos poderão realizar atividades da Educação Integral acessando a Plei (Plataforma de Educação Integral). Estão previstos mais de 26 mil atendimentos em atividades presenciais. O principal critério para seleção das atividades presenciais será a vulnerabilidade social do aluno.

As atividades complementares poderão ser presenciais ou remotas e acontecer dentro ou fora das escolas, por meio de parcerias com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), DCTA-PROFESP, com atividades de Esportes e Cidadania e metodologia cívico-militar, e com o programa Escola Ativa.

O atendimento será ampliado na cidade e é uma das metas do plano de gestão da administração municipal.

Educação Integral

As Escolas de Formação em Tempo Integral (EFETI) serão Centros de Educação Integral em diversas regiões do município. Nos 11 Ceis’s, os alunos em situação de vulnerabilidade social terão carga horária diária de 9h30 e atividades no modelo híbrido.

40 Escolas de Ensino Fundamental terão atividades de Educação Integral presenciais (no horário noturno, duas vezes por semana) e atividades online. O nome das escolas terá acréscimo do Integral, passando a ser Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral (Emefi).

Projetos institucionais da Secretaria de Educação e Cidadania que já acontecem no contraturno escolar serão considerados também atividades de Educação Integral, como: Programa Decolar, Canto Coral, Atendimento Educacional Especializado (AEE), Atendimento Psicopedagógico (API), entre outros.

Atividades online serão consideradas parte da Educação Integral, como o Prepara SJC, cursinho online para alunos do 9º ano, e a Plei (Plataforma de Educação Integral), ambos lançados em 2021.

Fique por dentro

– Como se inscrever?

O responsável pelo aluno deverá procurar a secretaria da escola onde o estudante está matriculado e preencher a ficha de inscrição.

– Quem pode participar?

Podem participar do processo de inscrição todos os alunos do ensino fundamental, 1º ao 9º ano, da Rede de Ensino Municipal. O critério para oferta de atividades é a vulnerabilidade social.

– Tem vaga para todos os alunos?

Sim. Mais de 38 mil alunos poderão realizar atividades da Educação Integral acessando a Plei (Plataforma de Educação Integral). Estão previstos mais de 26 mil atendimentos em atividades presenciais.

– Qual será o horário de cada estudante?

Os estudantes matriculados em atividades extracurriculares irão acrescentar duas horas de aprendizagem em formato presencial, no mínimo duas vezes por semana, complementando os demais dias com acesso à Plei. Cada escola irá informar a carga horária de seus alunos.

– Por que a Educação Integral está sendo implantada?

A implantação da Educação Integral está prevista no Plano Municipal de Educação, a Meta 6, que se refere à ampliação do tempo em atividades de responsabilidade da escola e em relação ao desenvolvimento integral do aluno.

– Quais os benefícios das atividades de Educação Integral para os alunos?

A Educação Integral possibilitará uma formação mais ampla dos alunos, promovendo o desenvolvimento nas dimensões física, afetiva, social, cultural e intelectual. São novas e mais oportunidades para o futuro dos estudantes.

As inscrições começam nesta segunda (14) e vão até o dia 18 nas 50 escolas municipais; atividades começam a partir de 7 de março – Foto: Ilustração