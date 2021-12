Concursos abertos no interior de São Paulo

Vagas para todos os níveis de escolaridade encontram-se disponíveis

Com a crise econômica causada pela pandemia, muitos estão à procura de concursos públicos para tentar uma vaga e garantir estabilidade financeira. Há diversas oportunidades no interior de São Paulo. É preciso ficar atento à abertura dos editais e às datas de inscrição e provas para não perder a chance. As vagas são variadas e cobrem todos os níveis de escolaridade.

Para quem procura uma vida tranquila em uma cidade pequena do interior, a prefeitura de Nova Europa abriu 24 vagas, com salário entre R$ 1.100 e R$ 6.682,17, para eletricista, encanador, pedreiro, coveiro, agente comunitário de saúde, monitor de informática, engenheiro civil, farmacêutico, médico ortopedista, entre outras. As inscrições encontram-se abertas até 7 de janeiro de 2022.

Indaiatuba, por sua vez, abriu mais de mil vagas, com salários de até R$ 9.241. Encontram-se vagas para serralheiro, agente de serviços administrativos, motorista, secretário escolar, técnico em enfermagem, técnico em nutrição, dentista, contador e analista ambiental, para citar algumas. As inscrições também vão até o dia 7 de janeiro de 2022.

Já a prefeitura de Presidente Prudente tem inscrição aberta até o dia 19 de janeiro de 2022 para cargos com salários de até R$ 13.605. Dentre as vagas abertas estão as de vigia noturno, inspetor de alunos, escriturário, analista em tecnologia da informação, assistente social e terapeuta ocupacional. É preciso sempre ler os editais para verificar todas as vagas disponíveis.

Também há o concurso da prefeitura de Osvaldo Cruz/SP, no interior do estado, com as inscrições se encerrando em 19 de dezembro de 2022. Os salários chegam a R$ 6.058,50. As vagas também são diversas. Algumas delas são para carpinteiro, coveiro, tratorista, cuidador de idoso, desenhista, orientador social, arquiteto, bibliotecário, psicólogo e fisioterapeuta.

Adamantina tem concurso aberto com salário de até R$ 18.000. As inscrições estão abertas até dia 28 de dezembro de 2021. São diversas oportunidades com vagas como para ajudante geral, operador de máquina manual, auxiliar de laboratório, educador físico, engenheiro agrônomo e médico clínico geral. É importante citar que 10% das vagas são para pessoas com deficiência, que são bastante encorajadas a aplicar.

É sempre importante ler os editais com atenção e estudar bastante o conteúdo das provas. Ajuda bastante ter acesso a provas anteriores para estudar. Há muito material online e também em videoaulas no YouTube. Para os que precisam de acompanhamento, é possível também fazer cursos remotos ou presenciais que preparam o candidato para concursos públicos.

Foto:Istock