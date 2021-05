Ideias de decoração para uma festa junina em casa

Saiba como preparar com charme e elegância o ambiente para a festividade típica do mês de junho

A festa junina costuma esquentar as noites frias de junho com comidas típicas e muita dança. Como neste ano, por conta das medidas necessárias para as restrições do coronavírus, as festas mais tradicionais da cidade de São Paulo não irão acontecer, separamos algumas dicas de decoração que você pode fazer em casa para ter seu próprio arraial.

Os traços principais da celebração são cores vibrantes e muitos detalhes. A dica para a sua celebração junina domiciliar é investir na decoração artesanal. Para isso, separamos alguns itens de decoração que você mesmo pode confeccionar. Confira!

Toalhas de mesa xadrez

Nada mais representativo para festas juninas do que estamparia xadrez. Você pode combinar com um centro de mesa feito de chita bem colorido para marcar os lugares na mesa.

Cestas de palha e fibras naturais

Para acrescentar um clima mais rústico à decoração, use fibras naturais como fibra de coco, juta e palha para criar cestas de flores ou guloseimas como paçoca e pé de moleque.

Bandeirinhas estilizadas

Se você não gosta do modelo das tradicionais bandeirinhas, nada impede que você dê uma estilizada e faça uma que combine com o tema que você busca para a sua comemoração! Corte detalhes dentro da bandeirinha tradicional, confeccione o seu fio com bandeirinhas apenas em cores pastéis ou com um papel estilizado e com texturas. É possível também fazer uma versão minimalista, mais discreta – basta revezar no fio triângulos bem pequenos com triângulos mais alongados.

Flores

Para deixar a decoração com aspecto mais natural, utilize flores para compor o visual junino. Gérberas laranjas e vermelhas junto com girassóis podem criar um mix bem bonito e chamativo. Comumente, essas flores podem ser encontradas em floriculturas por todo o país.

Quanto mais colorido e mais alegre for o arranjo de flor, mais alegre fica o ambiente. Assim, nossa dica é investir em arranjos bem coloridos e de diferentes espécies. Algumas floriculturas de São Paulo fazem delivery, e você pode agendar sua entrega e ter flores bem vivas, levando perfume, elegância e originalidade para a sua casa.

Iluminação

Aproveite e tire as luzinhas de Natal do armário. Para dar um toque junino, faça uma flor em tecido e alterne nas pequenas lâmpadas.

Fogueira

Bom, a não ser que você more em uma casa com um grande quintal, a tradicional fogueira fica inviável, mas você pode substituir por velas na mesa. Para dar um toque especial, coloque as velas em um vidro pequeno com um fundo de areia e decore com a borda com cordão de sisal.

Foto:Divulgação| istock