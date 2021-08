6 combinações femininas sport chic

Alfaiataria, tecidos finos e tons neutros são a cara do estilo e podem ser combinados com peças esporte para criar looks elegantes e modernos.

As composições sport chic surgiram como uma alternativa um pouco menos formal para eventos que pedem uma produção elegante. No entanto, hoje o estilo admite vários tipos de combinações que misturam elementos chiques e esportivos, resultando em composições que são, ao mesmo tempo, confortáveis e sofisticadas.

Vale tudo mesmo. Você pode vestir, por exemplo, uma calça jogger feminina com um blazer para dar um ar de sofisticação. Ou uma calça de alfaiataria com uma camiseta para um visual mais cool.

Ainda se sente insegura para fazer essas misturas? Anote aí algumas dicas para não errar:

Tecidos finos e tons neutros podem ser combinados com quase tudo e são muito elegantes;

jeans de tom escuro combina até com eventos mais sociais;

alfaiataria é a cara do sport chic;

acessórios como bolsas, cintos, brincos e colares são sempre bem-vindos e podem ser o adicional chique que o look precisa para ficar completo;

salto alto quase sempre é a escolha certa, mas um tênis discreto também pode caber em algumas ocasiões;

analise o tipo de ocasião e o horário antes de escolher as roupas e acessórios.

Bom senso é o segredo para montar as suas composições sport chic, mas ver o que tem feito sucesso por aí também ajuda. A seguir, uma lista para te inspirar.

Terninho colorido

O tradicional terninho preto sempre tem seu lugar, mas se você quer adicionar um elemento moderno ao look, vale investir em conjuntinhos de saia ou calça e blazer em outras cores. Os tons fortes e marcantes, como verde e laranja, estão com tudo.

Complete o look com uma blusa de tom neutro e tecido fino por baixo e acessórios cheios de estilo, como aquela bolsa chique e um relógio bonito. Salto alto não tem erro, mas o terninho também fica bem com um sapatinho baixo.

Blazer com look esporte

O blazer é um super coringa para dar o tom chique a um look esporte. Ele pode ser usado até com o básico jeans e camiseta, mas também deixa aquele vestido de alfaiataria ainda mais elegante. Se quiser dar um ar cool, aposte na dica acima e use um blazer colorido.

Calça (ou saia) alfaiataria e regata

Como já falamos, as peças em alfaiataria são a cara do sport chic e podem ser combinadas com uma regata para arrasar naquele evento durante o dia. Saltão e acessórios marcantes, como um maxicolar, são bons complementos.

Jaqueta de couro com calça jogger

Esse é um look para um ambiente mais descontraído, mas pode ficar muito elegante se você usar as peças certas e completar com um salto alto arrasador. Se estiver frio, um suéter fica bem por baixo da jaqueta.

Saia midi, blusa de manga longa e tênis branco

A saia midi é outra peça elegante por si só e combina muito bem com uma blusa de manga longa e tênis branco. Nesse caso, a elegância da saia é que vai dar o tom do look. As de sarja e algodão cru são tendência.

All black ou P&B

Preto é a cor mais elegante de todas, então um vestido nessa cor com um bom corte já é meio caminho andado e fica ótimo com um sapato da mesma cor. Um conjunto de calça e camisa também fica bem em all black. No entanto, sabemos que a moda P&B também fica bem no sport chic. Que tal colocar um sapato ou um blazer branco para quebrar um look todo preto?