Fundo Social de São José lança a Campanha do Agasalho 2021

O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos inicia, nesta semana, a Campanha do Agasalho 2021. As caixas personalizadas de coleta já estão sendo distribuídas por todas as regiões da cidade e poderão ser encontradas em órgãos públicos municipais, comércio, empresas privadas, escola, igrejas, entre outros estabelecimentos que tenham a circulação de pessoas.

Paralelamente, a exemplo do sucesso dos anos anteriores, as “lojas solidárias” também serão montadas em toda a cidade para facilitar o acesso da população. Serão utilizadas quadras e ginásios que tenham com amplo espaço de circulação, nas regiões norte, sul, leste, oeste, centro e sudeste, além dos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

“lojas solidárias”

A primeira loja será realizada no dia 1º de junho, no bairro Alto da Ponte, na região norte. A distribuição acontecerá sempre no período das 8h às 12h. Veja a relação dos locais abaixo.

A campanha visa arrecadar cobertores, roupas novas e em bom estado para garantir a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade social no inverno que se aproxima. Também podem ser doadas meias, cachecóis, gorros, roupas para bebês e sapatos.

Campanha do Agasalho 2021

Locais

DATA REGIÃO BAIRRO LOCAL ENDEREÇO 01/06 Norte Alto da Ponte Emef Profª Ana Berling Macedo R. Alziro Lebrão, 318 08/06 Leste Eugênio de Melo Emef Possidônio José de Freitas R. Felício Jabur Nasser, 935 – Galo Branco 10/06 Leste Nova Esperança Emef Profº Antônio Palma Sobrinho R. Ângelo Scarpel, 163 14/06 Norte Freitas Capela São João Batista Estrada José Benedito de Oliveira 15/06 Leste Jd.São José Emef Profª Rosa Tomita (Fundhas) R. Genilda Maria de Oliveira, 12 17/06 Leste Pousada do Vale Emef Profº Geraldo de Almeida R. Camomila, 100 21/06 Norte Bonsucesso Capela N.S. do Bonsucesso Estrada Jucá Carvalho, 17595-18009 22/06 Leste Jd. Mariana 1 Emef Profª Elizabete de Paula Honorato R. Aurélio Portilho Castellanos, 124 25/06 SFX São F. Xavier Salão Paroquial R. Sete de Setembro, 194 29/06 Sul Pq. Interlagos Emef Ruth Nunes da Trindade R. Waldemar Teixeira, 900 01/07 Sul Dom Pedro I Poliesportivo Dom Pedro I R. Helenira Resende de Souza Nazareth, 151 06/07 Sul Res. União Emef Profª Ildete Mendonça Barbosa R. Dr. Milguel Jansen Filho, 2-154 08/07 Sul Conj. 31 de Março Ginásio de Esportes Delmar Buffulin R. Icatu, 951 13/07 Sul Campo dos Alemães Emef Profº Moacyr Benedicto de Souza R. Maria Martins Ottoboni, 100 15/07 Oeste Jd. Limoeiro Efeti – Escola de Formação em Tempo Integral Maria Ofélia R. Sérgio Gonzaga Azevedo, 130 20/07 Centro Centro Emef Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi R. Ana Gonçalves da Cunha, 400 22/07 Sudeste Pinheirinho dos Palmares Emef Maria Antonieta Ferreira Payar Avenida Três, s/nº

Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos

Mais informações

www.doasaojose.com.br

Telefone 3911-8060