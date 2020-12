COOP lança campanha voltada para cartões de crédito

Até 7 de fevereiro de 2021, a Coop Facilita, área responsável por produtos e serviços financeiros da Coop, realizará a Campanha Coopere com a Sorte, voltada aos usuários dos cartões Coop Fácil Private Label e os das bandeiras Visa e ELO, em parceria com a Bradescard.

Cartão Coop Fácil

Cada compra de R$ 180,00 paga com o cartão Coop Fácil nas lojas de supermercado, drogarias e postos de combustíveis dá direito a um cupom promocional para concorrer a um automóvel zero km (pagamento em certificado de barras de ouro).

Além disso, quem fizer a adesão ao cartão e utilizar no mesmo dia numa das lojas Coop, comprando qualquer valor, também ganha um cupom de boas-vindas, dentre outras métricas que poderão ser consultadas no regulamento da campanha no portal Coop ou presencialmente nas lojas, no setor de atendimento.

O sorteio do prêmio está previsto para o dia 20 de fevereiro, na unidade Industrial (Avenida Industrial, 2001 – Bairro Campestre – Santo André).

COOP

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 92 unidades de varejo, divididas em 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade