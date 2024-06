Revelando SP em São José dos Campos divulga programação completa, com culinária, artesanato, manifestações culturais e shows

Maior festival da valorização das culturas tradicionais paulistas volta a São José dos Campos de 4 a 7 de julho, com entrada gratuita

Está confirmada a programação completa da edição de São José dos Campos do Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Revelando SP acontece no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), de 4 a 7 de julho (quinta a domingo), com entrada gratuita.

Essa edição conta com 118 participantes, com 45 representantes da culinária, 41 de artesanato e 30 das manifestações das culturas tradicionais paulistas, como catira, congada, jongo, folia de reis, samba de bumbo, moçambique e violeiros, além de duas exposições: uma com objetos utilizados pelos tropeiros e uma com trajes e adereços ciganos. Ao todo, 89 municípios estão representados do Revelando SP São José dos Campos.

Entre os destaques da programação estão os Cortejos de Congadas e Moçambiques, que acontecem no dia de encerramento do festival, no domingo. Serão cinco grupos de congada e quatro de moçambique, de diferentes municípios, que com suas danças, músicas e rituais exaltam a herança dos povos africanos.

A programação do Revelando SP em São José dos Campos conta ainda com apresentações da Trupe Revelando SP, formada por artistas de linguagens diversas, que cantam e contam sobre as culturas tradicionais, desempenhando um papel didático com um viés lúdico e artístico, e a atividade Jogos do Mundo, que desperta a curiosidade dos participantes com jogos desenvolvidos em épocas e localidades das mais variadas, da Europa, África, Ásia e das Américas.

Também se apresentam no festival grandes nomes da música brasileira, como Teodoro & Sampaio, com mais de quatro décadas de atividades, Sá e Guarabyra, com mais de 50 anos de história, Barra da Saia, que tem entre suas conquistas uma indicação ao Grammy Latino, e a cantora Carolina Soares, intérprete de samba e outras vertentes da música brasileira.

O Revelando SP São José dos Campos conta ainda com um Tributo a Rolando Boldrin, apresentador, ator, cantor, escritor e compositor que nos deixou em 2022. Dividem o palco para essa mais que justa homenagem, em forma de show, os cantores e compositores Tuia, Zé Geraldo, Claudio Nucci, Mazinho Quevedo e Sandro Bacelar, o Grupo Paranga e o ator Rodrigo Mangal.

“O Revelando é um palco para a herança cultural paulista. O evento fomenta a troca de experiências, a articulação entre comunidades, a extroversão dos saberes e fazeres e a criação de oportunidades de geração de renda para diversas famílias envolvidas em diferentes expressões culturais – seja na culinária, no artesanato, na música ou nas performances”, ressaltou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Confira a programação completa do Revelando SP em São José dos Campos:

04 de julho, quinta-feira

18h30 – Lagoinha – Grupo Orgulho Caipira

20h30 – Teodoro & Sampaio

05 de julho, sexta-feira

16h – São Sebastião – Coral da Aldeia Indígena Rio Silveiras

17h – Yara e Santiago

18h – Paraibuna – Dirce do Remedinho

19h – Pedra Bela – Paco & Thiago

20h – Caçapava – Quadrilha de Bonecões

20h30 – Barra da Saia

06 de junho, sábado

11h – Jacareí – Grupo Filhos do Oriente

11h30 – Biritiba Mirim – Grupo Folia de Reis Estrela Guia

12h – Ubatuba – Folia do Divino Espírito Santo

12h30 – São Sebastião – Folia de Reis do Morro do Abrigo

13h – Piquete – Jongo de Piquete

13h30 – Ubatuba – Fandango Caiçara Mestre Pedrinho

14h – Embu das Artes – Comunidade Jongo Embu das Artes

14h30 – São José dos Campos – Jongo Mistura da Raça

15h – Campinas – Jongo Dito Ribeiro

15h30 – Queluz – Corporação Musical Lyra Queluzense

16h – São Luís do Paraitinga – Orquestra de Violas Rio Abaixo Mestre Jorge Charleaux

16h30 – Lorena – Moçambique de São Benedito

17h – Carolina Soares

18h30 – Campinas – Samba de Bumbo Campineiro Nestão Estevam

19h – Rafard – Batuque de Umbigada Bom Princípio

19h30 – Guarulhos – Vera Bianca e Regional

20h30 – Tributo a Rolando Boldrin comTuia, Zé Geraldo, Mazinho Quevedo, Sandro Bacelar, Grupo Paranga e Rodrigo Mangal

07 de julho, domingo

11h – Caraguatatuba – Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro

12h – Cortejo de Congadas

Guaratinguetá – Associação Cultural de Congada e Moçambique Vermelho e Branco de São Benedito

Pindamonhangaba – Congada de São Benedito de Pindamonhangaba

São Bento do Sapucaí – Congada da Dona Luzia

Tremembé – Congada de São Benedito do Erê

14h – Piracaia – Grupo Folclórico Paulista Caiapós

15h – Cortejo de Moçambiques

Monteiro Lobato – Grupo Moçambique Esperança

Paraibuna – Grupo Moçambique de Paraibuna

Santa Isabel – Moçambique de Santa Isabel

São José dos Campos – Moçambique Vila Tesouro

17h – São Bento do Sapucaí – Catireiros da Mantiqueira

17h30 – Jacareí – Os Veteranos da Catira Martins

18h30 – Sá e Guarabyra

TODOS OS DIAS

Artesanato

Américo Brasiliense – Brinquedos de Madeira

Apiaí – Brinquedos de Madeira

Areias – Pássaros em Madeira

Bom Jesus dos Perdões – Cestaria em Palha de Milho

Bom Sucesso de Itararé – Mãos que Produzem – Artesanato em Barro

Bragança Paulista – Arte em Cabaça

Cananéia – Artesanato Tradicional de Cananéia

Caraguatatuba – Rabeca de Caxeta – Bem Imaterial da Cultura Caiçara

Carapicuíba – Arte em Ferro

Cunha – Cerâmica de Alta Temperatura

Ubatuba – Artesanato Caiçara

Carapicuíba – Artesanato em Ferro

Guararema – Carro de Boi e Produtos Manufaturados

Guarulhos – Artesanato Indígena – Etnia Pankararé

Guarulhos – Artesanato Indígena – Wassu Cocal

Indaiatuba – Escultura e Entalhes em Madeira

Itanhaém – Artesanato Indígena – Tupi Guarani

Lorena – Bordado e Crochê para Cama, Mesa e Banho

Monte Alegre do Sul – Cerâmica

Monteiro Lobato – Confecção Artesanal de Peças em Taboa

Pindamonhangaba – Imagens Sacras em Barro

Presidente Prudente – Bordados da Vovó

Queluz – Artesanato em Fibra de Taboa

Salesópolis – Pintura Criativa e Pintura Científica de Aves

São Bento do Sapucaí – Arte no Quilombo

São José dos Campos – Arte Religiosa em Madeira

São José dos Campos – Bonecas e Bichos de Pano

São José dos Campos – Cutelaria Artesanal

São José dos Campos – Modelagem de Figuras em Barro

São Luís do Paraitinga – Taboart Artesanato

São Sebastião – Artesanato – Aldeia Rio Silveiras

São Sebastião – Trançado em Fibras Naturais, Esculturas em Caxeta e Panelas de Barro

Sorocaba – Tecelagem Manual

Taubaté – Figureiros de Taubaté

Ubatuba – Artesanato Indígena Tupi

Ubatuba – Artesanato Indígena

Ubatuba – Artesanato Indígena

Ubatuba – Artesanato Caiçara

Votorantim – Arte Sacra em Argila

Votorantim – Arte Sacra em Cerâmica

São José dos Campos – A.R Móveis Rústicos

Culinária

Amparo – Cachaças e Licores Artesanais

Angatuba – Sucos e Vinhos Família Silva

Arujá – Sabores da Memória: Herança Gastronômica

Bom Jesus dos Perdões – Fernanda da Pamonha

Bragança Paulista – Linguiça Bragantina com Polenta Crocante

Caçapava – Sabores e Saberes de Caçapava

Caçapava – Suco do Zé Taiada e Maria Rapadura

Cruzeiro – Arroz Vermelho com Suã

Ferraz de Vasconcelos – Doces Caseiros

Guararema – Alambique do Décio

Guararema – Galinhada São Longuinho

Guaratinguetá – Rancho Campiolo – Comida Tropeira

Guarulhos – Culinária Regional, Feijão Tropeiro, Arroz Carreteiro e Caldos Feitos no Fogão a Lenha

Indaiatuba – Vinho de Laranja

Itapetininga – Bolinho de Frango

Jacareí – Bolinho Caipira

Joanópolis – Comida do Lobisomem

Monte Alegre do Sul – Cachaças de Alambique do Circuito das Águas Paulista

Paraibuna – Café Caipira do Sr. Bernardo e Dona Irene

Patrocínio Paulista – Culinária Caipira

Pedra Bela – Canjiquinha e Virado de Banana

Pindamonhangaba – Bolinho Caipira e Cuscuz Paulista

Piquete – Bolos Caseiros Marisa Xavier

Redenção da Serra – Carne na Lata

Redenção da Serra – Produtos da Roça

Redenção da Serra – Vaca Atolada

Ribeirão Grande – Delícias do Roteiro do Milho

Ribeirão Grande – Rojão do Balaio

São Roque – Bolinho de Bacalhau, Vinho Artesanal e Sucos Orgânicos

Tarumã – Tradição Caipira

Taubaté – Comida Caipira

Tremembé – Roupa Velha

São José dos Campos – Arroz, Feijão Tropeiro, Feijão Gordo, Farofa de Couve, Linguiça, Pernil, Torresmo e Angu

São José dos Campos – Bolinho Caipira

São José dos Campos – Casa Recomeço – Caldinho

São José dos Campos – Centro Dandara – Arroz Carreteiro

São José dos Campos – CT Boas Novas – Bolinho Caipira

São José dos Campos – ONG Virei Vira Lata

São José dos Campos – Paçoca

São José dos Campos – Transformando Vidas em Ação – Feijão Tropeiro

São Luís do Paraitinga – Requeijão de Prato e Doce de Leite

São Paulo – Cambuci – Fruta Típica da Mata Atlântica

Experiência Revelando SP

Jogos do Mundo

Trupe Revelando SP

Piquete – Exposição Tropeira

Mauá – Conexão Cultural Cigana

Revelando SP

O Revelando SP, que já teve mais de 55 edições ao longo de quase três décadas, oferece ao público uma viagem pelas tradições do estado de São Paulo. O festival promove uma amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais. São saberes passados de geração em geração e que representam a riqueza e diversidade cultural paulista. Além disso, o Revelando SP é palco para a apresentação de grandes nomes da música brasileira.

Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Barretos – 17 a 19 de maio

Iguape – 14 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 9 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro

Associação Paulista dos Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.