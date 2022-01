Como a crise tem afetado o mercado de estética?

A crise gerada pela pandemia, pelas autoridades governamentais e também pelas próprias pessoas, causaram um impacto gigantesco no mercado financeiro, onde uns se beneficiaram e outros sendo a grande maioria foram prejudicados.

Quando se pensa em crise muitos buscam culpar somente as autoridades, mas infelizmente algumas das empresas se afundaram nessa crise, foi por mal investimento, falta de planejamento e pelo desconhecimento do funcionamento financeiro.

Hoje eu quero falar em específico sobre o mercado de estética, em como a crise afetou os profissionais desse ramo, quais as áreas que foram mais impactadas, como eles têm lidado com tudo isso, e algumas dicas valiosas para quem quer começar na área.

O que é o mercado de estética?

Antes de abordar os impactos causados pela crise, é importante saber o que é o mercado de estética. Essa é uma carreira que cuida de tudo que está relacionado ao bem estar e principalmente a beleza do cliente.

Conforme uma pesquisa entre 2014 e 2019, o número de profissionais da área da estética cresceu de 72 mil para 480 mil no país. Só em 2019 mais de 500 mil salões de beleza surgiram.

Suas áreas de atuação podem ser: hidratação e cuidados com pele e cabelos, massagens estéticas, maquiagem, tratamentos de pele, manicure e pedicure, entre outros, onde sempre fazem o uso de técnicas, cosméticos e procedimentos apropriados.

As principais áreas do mercado da estética são, o de saúde e bem-estar, a beleza e imagem pessoal, e os segmentos que mais estão em alta são: barbearia e estética masculina, produtos de skincare em desenvolvimentos, cabelos e maquiagens.

Infelizmente no Brasil essa profissão ainda não é regulamentada, onde as exigências do profissionalismo passam a vir dos próprios clientes. Existem diversos cursos que oferecem uma formação com certificado válido e profissional.

Dentro de um curso de estética você poderá se deparar com dois tipos diferentes de formação, sendo ela a técnica e a tecnológica. Existe também no módulo presencial e à distância.

Pontos negativos causados pela crise

Os gastos para o bom funcionamento e manutenção do negócio cresceram nos últimos meses, fazendo com algumas despesas fossem maiores do que a receitas, por isso e por outros motivos, como falta de disciplina muitos se endividaram.

Com a alta nos preços de aluguel, e a solicitação constante para manterem as portas fechadas, respeitando então o isolamento social e a quarentena, muitos profissionais faliram.

Os lucros foram reduzidos e muitos tiveram dificuldades de manter o controle financeiro, diminuindo então o capital, sendo o valor mais importante para se manter um negócio, principalmente em crises como essa.

Pontos positivos causados pela crise

Muitos profissionais talentosos se descobriram no mundo da estética, passando assim a ser conhecidos nas redes sociais.

As profissões de bem estar e beleza tiveram um aumento significativo após alguns meses de pandemia, onde a busca para manter a aparência saudável, passou a ser mais solicitada.

Muitos passaram a fazer atendimento à domicílio, crescendo então o número de clientes na agenda, devido a algumas das pessoas optarem por ainda não sair de casa, porém o cuidado passou a ser redobrado.

Quais medidas tomar para que sua clínica de estética não seja afetada

Conhecer sobre a educação financeira é fundamental, invista em cursos, busque orientações, mas nunca deixe de ter controle financeiro do seu comércio, isso é importantíssimo para que se evite crises internas e não ser impactado pelas crises externas.

Tenha liberdade financeira, principalmente para cortar gastos desnecessários, evite desperdícios e compre somente o necessário, pois os produtos usados possuem datas de validade.

Corte relação e evite clientes que dão prejuízos, sim todo lugar tem os clientes folgados que nunca pagam, que vão somente para reclamar, esse tipo de pessoa deve ser evitado, por isso seja profissional, nunca humilhe, mas seja claro e realista com seus clientes.

Valorize os clientes que comprem horário, que acertam os valores corretamente, que são sinceros quanto aos atendimentos e resultados, pois eles são fundamentais no desenvolvimento e crescimento em qualquer negócio.

Faça uso das redes sociais para que seu negócio, mesmo quando fechado, mantenha seus clientes ativos e interessados no seu negócio. Por isso converse e tive dúvidas. Sempre que possível conte novidades, curiosidades e faça posts com frequência.

Dicas para quem quer trabalhar no ramo da estética.

Primeiramente decida a sua área de atuação, conheça suas habilidades, pense naquilo que você terá prazer em fazer. Pense no carinho pela área e principalmente como ela poderá ajudar as pessoas e que irá trazer benefícios.

Invista em cursos online renomados e conhecidos, isso é de suma importância para que se apresente certificados válidos e que sejam valorizados. Durante o curso busque em obter experiências para aprimorar e aperfeiçoar suas habilidades.

Não saia gastando todo seu investimento em coisas que inicialmente são inúteis, como comprar milhares de produtos e equipamentos, principalmente se você ainda não tem uma equipe. Para começar o simples sempre será o melhor.

Não espere ter dezenas ou até centenas de clientes para começar a divulgar o seu trabalho, sendo assim crie uma conta profissional e use desde o princípio. Clientes fiéis se formam durante o seu crescimento e desenvolvimento.

Mostre sua realidade, mesmo que seja difícil, não apareça nas redes sociais reclamando de tudo, mas na simplicidade aprenda a falar e a mostrar o necessário. Algumas coisas só se resolvem no particular, sem o envolvimento do público.

Tenha paciência, e saiba que os dias ruins, as dificuldades, fazem parte da vida de todas as pessoas. Busque ser prático, leve e aprenda a viver cada momento e a comemorar cada conquista.

Conclusão

O ramo da estética é muito abrangente, mas como foi dito nas informações acima é uma profissão que tem se desenvolvido e se destacado no mercado cada vez mais. Seu sucesso dependerá do seu esforço e da sua disciplina diária.

