Prêmio Multishow 2021 apresenta os indicados da música

Dilsinho, Luan Santana, João Gomes, Israel e Rodolffo, Menos é Mais e Matheus Fernandes são destaque em várias categorias

Na noite de ontem (18/10), o Prêmio Multishow agitou a web e o mercado da música ao anunciar os indicados deste ano. Os vencedores serão anunciados na premiação com apresentação de Iza e Tatá Werneck, na noite de 8 de dezembro, com transmissão pelo canal. Entre os participantes, a Caldi Comunicação celebra e destaca os escolhidos do seu casting:



Luan Santana

Indicações: “Música do Ano” (Morena), “Clipe TVZ do Ano” (Morena) e “Cantor do Ano”;



Israel e Rodolffo

Indicações: “Música do Ano” (Batom de Cereja), “Hit do Ano” (Batom de Cereja) e “Dupla do Ano”;



João Gomes

Indicações: “Hit do Ano” (Meu Pedaço de Pecado), “Categoria Experimente” e “Super Juri Revelação”;



Dilsinho

Indicações: “Cantor do Ano” e “Hit do Ano” (Baby Me Atende);



Matheus Fernandes

Indicações: “Hit do Ano” (Baby Me Atende) e “Categoria Experimente”;



Menos é Mais

Indicação: “Grupo do Ano”

Prêmio Multishow

Para votar e conferir os outros indicados, acesse o site oficial do Prêmio Multishow, https://multishow.globo.com/especiais/premio-multishow-2021/noticia/vote-nos-indicados-ao-premio-multishow-2021.ghtml

​Luan Santana e João Gomes – Foto: divulgação