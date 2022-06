O cantor Nando Reis e o duo AnaVitória sobem ao palco do Palácio Sunset, em São José dos Campos

Nando Reis e Anavitória sobem ao palco do Palácio Sunset, no próximo dia (15) de julho, a partir das 21h, em São José dos Campos. Dois grandes shows separados e completos que promete encantar o público. A casa abre às 21h, o show da Anavitória ( 23h) e Nando Reis entra no palco (01h00).

Dvulga Eventos

A Dvulga Eventos, uma das empresas realizadoras desse show, comenta que as vendas estão bem aceleradas e que comprando com antecedência o público garante um bom lugar. “ Temos setores de cadeiras vips na frente do palco que deve ser o primeiro a ser esgotado”, diz o empresário da Dodo Minas da Dvulga. “ Outro setor bem procurado é o camarote open bar, esse setor é premium com todas as bebidas com ou sem álcool inclusas”, completa.

Nando Reis

Nando Reis, com mais de 40 anos de carreira, considerado um dos maiores compositores e hitmakers brasileiro. Com a Turnê “ Nando Reis- Voz e Violão”, o artista tem lotado os palcos de todo país. Tendo somente o violão como seu parceiro no palco, Nando canta seus sucessos e apresenta versões diferentes para seus clássicos.

O Repertório é recheado de sucessos consagrados como “ All Star”, “Diariamente”, “ Espatódia”, “Relicário”. Além disso, versões de seus clássicos também marcam presença como “ Luz dos olhos”, “ O segundo sol”, “ Quem vai dizer Tchau” e “ Nos seus olhos”.

Anavitória

A dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, teve uma das escaladas mais bem-sucedidas da música brasileira dos últimos tempos. Em quatro anos saltou de pequenos shows no estado de Tocantins para apresentações em festivais, turnê internacional, um filme, um documentário e um Grammy Latino na categoria melhor canção da Língua Portuguesa pela canção “ Trevo (Tu)”, escrita por Ana Caetano e Tiago Iorc.

Anavitória e Nando Reis no Palácio Sunset

EVENTO: Shows de Anavitória e Nando Reis no Palácio Sunset

Data: 15 de julho de 2022 (sexta-feira)

Classificação: 18 anos

Palácio Sunset

LOCAL DO EVENTO: Palácio Sunset

Rua Doutor Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos/SP

Abertura: 21h

Início: 23h ( Show Anavitória)

01h- ( Show Nando Reis)

INGRESSOS ONLINE – https://bit.ly/Anavitoria-Nando-Palacio

COMPRA, VALORES (PREÇOS), POSTOS DE VENDA, INFORMAÇÕES SOBRE INGRESSOS PELO WHATSAPP: (12) 99109-0203

LOCAL DO EVENTO: Palácio Sunset

Rua Doutor Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos/SP