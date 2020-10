ViewSonic lança XG270Q, monitor de jogos de 27 polegadas com tecnologia G-SYNC

Os recursos incluem: resolução QHD, taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1 ms (GtG)

A ViewSonic Corp., provedora global líder de soluções de visualização e colaboração, anuncia o lançamento mais recente e premiada linha ELITE ™ de monitores de jogos com a adição do monitor XG270Q, que foi projetado para oferecer uma experiência de jogo incrível.

Este monitor de jogos oferece uma taxa de atualização de 165 Hz, tempo de resposta de 1 ms (GtG) e tecnologia NVIDIA G-SYNC, que é compatível para uma experiência de jogo suave e contínua.

Como parte do portfólio ViewSonic ELITE, o XG270Q é um monitor de 27 polegadas que pode atingir um tempo de resposta real de 1 ms (GtG). Junto com uma taxa de atualização de 165 Hz * e tecnologia G-SYNC, este monitor garante uma jogabilidade suave mesmo nos estágios mais rápidos. O monitor de jogos XG270Q possui um painel IPS sem moldura com resolução nativa QHD (2560×1440) e certificação VESA DisplayHDR 400 que dá vida aos jogos com cores vibrantes e detalhes máximos. “A ViewSonic desenvolveu o ELITE XG270Q como uma opção para quem busca uma tela de 27 polegadas que oferece todos os recursos de tecnologia importantes para os jogadores a um preço mais acessível”, disse Jason Maryne, gerente de marketing da linha de monitores. ViewSonic gaming ELITE. “Apresentando um monitor que pode fornecer a velocidade e fidelidade que os jogadores desejam, com aprimoramentos de design que se adequam ao ambiente de um ambiente de jogo. O XG270Q garante maior fluidez visual e uma experiência de jogo ininterrupta. “

ELITE XG270Q Gaming Monitor

– Monitor de 27 polegadas com resolução nativa 2560×1440 (QHD) e brilho de 400 nits

– Painel IPS certificado VESA DisplayHDR 400

– taxa de quadros de 165 Hz * e tempo de resposta de 1 ms (GtG) [* taxa de quadros de 165 Hz com DisplayPort]

– Suporta tecnologia NVIDIA G-SYNC para eliminar a sinalização e minimizar o atraso de entrada

Apresenta um design sem moldura e alto-falantes embutidos, juntamente com uma âncora de mouse, gancho para fone de ouvido, iluminação ambiente ELITE RGB e uma base de alumínio escovado ultrafina

– Disponível em meados de outubro de 2020.

Para mais notícias e informações sobre a ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter.

ViewSonic

Fundada na Califórnia, a ViewSonic é uma provedora líder global de soluções visuais com presença em mais de 100 cidades em todo o mundo. Como empresa inovadora e visionária, a ViewSonic está comprometida em fornecer soluções abrangentes de hardware e software, incluindo monitores, projetores, sinalização digital, displays interativos ViewBoard e o ecossistema de software myViewBoard. Com mais de 30 anos de experiência em soluções de visualização, a ViewSonic estabeleceu uma posição forte ao oferecer soluções inovadoras e confiáveis para os mercados educacional, comercial, consumidor e profissional, ajudando os clientes a “ver a diferença”. Para mais informações sobre a ViewSonic, visite www.viewsonic.com/la.