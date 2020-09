Novo GeForce Game Ready Driver habilita NVIDIA Reflex em ‘Call of Duty: Modern Warfare’ e ‘Call of Duty: Warzone’

O mais recente GeForce Game Ready Driver leva o NVIDIA Reflex a Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, além de oferecer a melhor experiência ao aguardado Star Wars: Squadrons. O NVIDIA Reflex é um conjunto revolucionário de tecnologias in-game, de GPU e de display G-SYNC que medem e reduzem a latência do sistema levando a um aumento na performance competitiva.

Agora, Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone juntam-se a Fortnite e Valorant como jogos que já suportam NVIDIA Reflex. E a tecnologia está a caminho de títulos como Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0 e Mordhau.

Além disso, com o driver o novo modo DLSS 8K Ultra Performance fica disponível em Control e Death Stranding.

O modo 8K DLSS Ultra Performance usa uma inteligência artificial treinada especificamente para 8K, oferecendo qualidade de imagem comparável à resolução nativa, enquanto renderiza apenas um nono dos pixels. Em títulos com suporte à tecnologia, há até quatro modos de qualidade de imagem DLSS – Qualidade, Equilibrado, Desempenho e Ultra Desempenho.

Os jogos que já anunciaram suporte para o modo DLSS 8K Ultra Performance incluem: Boundary, Bright Memory: Infinite, Justice, Minecraft with RTX Beta for Windows 10, Ready or Not, Scavengers, Watch Dogs: Legion, e Wolfenstein: Youngblood.

NVIDIA Game Ready Drivers

O Game Ready Driver está disponível antes ou no dia do lançamento dos principais títulos, e é criado para proporcionar a melhor performance e gameplay. Todos os NVIDIA Game Ready Drivers são certificados pelos testes da WHQL da Microsoft.

