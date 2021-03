Loading estreia novo programa de Esports

A Loading Entertainment Media, player de conteúdo audiovisual com foco em todos os universos do entretenimento jovem, anuncia novo programa voltado para games e esportes eletrônicos: MVP – O Melhor do Esport. Com apresentação de Ana Xisdê, Thauê Neves e Cabelo Gamer, a atração vai ao ar de segunda à sexta-feira, ao vivo, das 22h15 às 23h15.

O novo programa tem como objetivo atingir o público que já gosta ou quer aprender mais sobre esportes eletrônicos e levará ao ar bate-papos descontraídos com personalidades do meio, acompanhados de muita informação e quadros com análises, debates com especialistas, gameplay, streamers convidados, destaques da rodada e partidas de exibição com os principais atletas do cenário competitivo brasileiro.

Bruno “Bagaço” Vasone, editor-chefe de Esports da Loading

“O esporte eletrônico já é uma realidade há algum tempo, mas recentemente se tornou impossível de ser ignorado pela mídia. Nosso objetivo principal é oferecer ao público apaixonado ou curioso pelo tema um espaço na televisão aberta que ele possa reconhecer como seu, sempre com autenticidade e descontração que o fã merece.”, explica Bruno “Bagaço” Vasone, editor-chefe de Esports da Loading.

Segundo Vasone, um dos principais desafios será lidar com a fragmentação do cenário nacional do sports, que se desdobra em várias plataformas e modalidades. “Trata-se de um setor que cresce e se especializa em grande velocidade – seja em questão de formato, linguagem e público. Além, é claro, da complexidade inerente das próprias competições, que muitas vezes são difíceis de acompanhar para quem não conhece a fundo um jogo específico. Buscaremos conversar tanto com os fãs de cada modalidade, como também apresentar o meio para a audiência jovem que tem curiosidade sobre o esports”, detalha.

MVP – O Melhor do Esport

A estreia do MVP – O Melhor do Esport faz parte da atualização do canal, que, após três meses de sucesso, irá investir ainda mais no pilar de games e esports, prometendo outras novidades para o segmento em breve. Para a missão de desbravar esse território, foram escolhidos os apresentadores: Ana Xisdê, eleita Melhor Caster do Brasil em 2019 e finalista a Apresentadora do Ano em 2020, que já atuou como talento para grandes campeonatos e eventos como a LBFF, BGS, CCXP entre outros; Thauê Neves, apresentador envolvido em conteúdo competitivo desde 2011 e narrador desde 2014, tendo atuado em partidas da Copa América de HearthStone, Starcraft, World of Warcraft, FPS Overwatch e que hoje apresenta nove títulos de campeonatos oficiais; e Cabelo Gamer, YouTuber/streamer há sete anos, um dos primeiros narradores de Free Fire no país, atualmente é caster da NFA, a maior liga de emulador de Free Fire do Brasil.

Por trás das câmeras, os responsáveis pelo MVP são Renato Viliegas (diretor artístico), Kika Martini (apresentadora e roteirista), Lucas Barbosa (gerente de projetos), Andrezza Tornelli Zegaib (produtora), Caique Henriques (produtor), Caio Teixeira (editor de esports), Giovanna Breve (repórter de esports), Max Alexandre (repórter de esports) e Bruno “Bagaço” Vasone (editor-chefe de esports). Todos os nomes possuem passagens extensas no mundo de jogos, como produtor de conteúdo, jornalista, Rádio e TV e até desenvolvimento de games.

Loading

A Loading entrou no ar dia 7 de dezembro, com a proposta de ser a casa das principais comunidades do entretenimento jovem, com programação 24/7 multiplataforma, ao vivo nas plataformas digitais, conteúdo on demand sem necessidade de assinatura e transmissão nas redes sociais, TV a cabo e aberta – com a quinta maior cobertura, presente em São Paulo no canal 32 UHF, e em todo país na internet.

Além de programas próprios como Multiverso, Mais Geek, Desafio Gamer, Gameshark e Mega Crush, a Loading têm parcerias e detém títulos de grandes estúdios e produtores globais de conteúdo como Crunchyroll, Hasbro, Funimation, Sony Pictures Entertainment e Tsuburaya Productions.