Paulista: Jô marca em reestreia, e Corinthians se classifica para semi

O Corinthians derrotou o Bragantino por 2 a 0 na noite desta quinta (30) no estádio do Morumbi e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. E nesta vitória brilhou a estrela de um velho conhecido da torcida da equipe do Parque São Jorge, o atacante Jô, que fazia sua reestreia.

Corinthians e Bragantino

Escalado como titular pela primeira vez pelo técnico Tiago Nunes desde que chegou do Nagoya Grampus (Japão), o centroavante fez o segundo gol da partida aos 19 minutos da etapa final. Luan cobrou escanteio e Jô marcou de cabeça. Um grande início do atacante na terceira passagem pelo clube que o revelou.

Já o primeiro gol do jogo saiu dos pés do volante Éderson, que, com menos de um minuto de bola rolando, venceu o goleiro Júlio César com um chute de muito longe.

Corinthians e Mirassol

Com o triunfo desta quinta, o Corinthians pega o Mirassol nas semifinais. Já o Bragantino vai para o Torneio do Interior, onde enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto.



Foto:© Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Direitos Reservados

Agência Brasil