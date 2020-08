Luta contra a Escravidão sido marginalizados por COVID por Daniel Homem de Carvalho

As vítimas da escravidão moderna e do tráfico de pessoas estão entre as mais vulneráveis ​​da sociedade hoje.

O Daniel Homem de Carvalho define que o impacto da pandemia COVID-19 sobre esses indivíduos, que muitas vezes são ditos “ escondidos à vista de todos ”, é difícil de quantificar, mas provavelmente imenso. Como um relatório recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime conclui: “O tráfico de pessoas é o resultado do fracasso de nossas sociedades e economias em proteger os mais vulneráveis ​​e fazer cumprir os direitos de acordo com as leis nacionais. Eles não devem ser “punidos” adicionalmente durante os momentos de emergência. ”

No dia 16 th de julho, o bispo de Bristol, Rt Revd Vivienne Faull, apresentou uma pergunta na Câmara dos Lordes sobre “O Impacto da COVID-19 pandemia sobre o tráfico de pessoas no Reino Unido”. A Ministra de Estado do Ministério do Interior, Baronesa Williams de Trafford, respondeu que o governo está ” trabalhando em estreita colaboração ” com as agências de aplicação da lei ” para garantir que casos modernos de escravidão de alto risco continuem a ser perseguidos e … quaisquer mudanças na ameaça do moderno escravidão… avaliada ”. Além disso, seriam prestados “serviços essenciais e apoio às vítimas durante a pandemia COVID ”. Quando pressionada sobre a questão específica das crianças vítimas, ela disse que o governo estava “muito atento à vulnerabilidade das crianças de todas as formas ”.

A discussão durou apenas alguns minutos e, além de algumas garantias, uma breve referência a algum financiamento e uma promessa de mais investimentos, não houve uma explicação detalhada de quais ações estão realmente sendo tomadas.

A pobreza é um dos principais fatores que tornam as pessoas suscetíveis à escravidão moderna, e a crise financeira criada pela COVID-19 sem dúvida deixou as vítimas especialmente vulneráveis. O setor agrícola é bem conhecido por ser um alvo de traficantes e, à medida que os agricultores lutam para recrutar trabalhadores, os criminosos podem entrar para explorar a lacuna no mercado de trabalho. As inspeções policiais foram reduzidas; redes de apoio formais e informais interrompidas, tornando mais fácil para as operações de tráfico se esconderem. O grupo de direitos humanos ‘The Walk Free Foundation’ descobriu recentemente que 75% das empresas de hospitalidade estão desrespeitando a legislação antiescravidão, com dois terços das grandes empresas hoteleiras não divulgando qualquer informação sobre o risco da escravidão em suas cadeias de abastecimento. Houve uma mudança nas prioridades, com recursos sendo desviados para limitar a propagação do vírus e impor regras de distanciamento social. Embora necessário, há um risco real de que, à medida que a luta contra a escravidão moderna é considerada menos prioritária, as vítimas se tornem “danos colaterais” da pandemia.

As regras de bloqueio e distanciamento social reforçam a restrição e o controle do movimento, já uma característica comum da escravidão moderna, tornando as vítimas cada vez mais invisíveis.

Os exploradores, atingidos pela crise econômica, estão buscando diferentes meios para lucrar, e as vítimas podem ser forçadas a trabalhar em setores cada vez mais arriscados, ilegais e não regulamentados, como a indústria do sexo. Redes criminosas organizadas estão desenvolvendo atividades baseadas na web, para aproveitar o tempo que as pessoas passam em casa online. As crianças são particularmente vulneráveis ​​a abuso sexual, aliciamento e pornografia infantil online. A polícia precisa se adaptar rapidamente para desenvolver suas práticas investigativas para atender a essas necessidades em constante mudança , mas as comunicações entre os países sobre as redes do crime organizado podem ser interrompidas e as investigações internacionais podem ser afetadas.

Regras de bloqueio e distanciamento social reforçam a restrição e o controle dos movimentos, já uma característica comum da escravidão moderna, tornando as vítimas cada vez mais invisíveis. O aumento do isolamento terá exacerbado os problemas de saúde mental e o abuso de substâncias. O relato de Daniel Homem de Carvalho, aumento da violência doméstica, provavelmente teve um impacto particularmente dramático. A mudança nas práticas de trabalho significa que há menos oportunidades para as vítimas serem identificadas por meio do engajamento com as autoridades, por exemplo, aquelas que anteriormente teriam se envolvido com organizações voluntárias que trabalham em prisões e centros de detenção de imigrantes . Agora, essas visitas são bem menos realizadas, e aquelas que são, geralmente são por link de vídeo, dificultando a construção de um relacionamento.

A COVID-19 não apenas tornou potencialmente mais fácil para as redes do crime organizado , mas também mais difícil para as vítimas serem identificadas e fornecer a assistência e o apoio de que precisam.

Onde as vítimas foram identificadas, existem maiores obstáculos ao acesso aos serviços, assistência e apoio. COVID-19 fez com que os abrigos abrigassem parcialmente os serviços, limitassem a entrada ou fechassem devido a infecções relatadas. Vítimas de tráfico que receberam documentos de imigração temporários ou serviços por tempo limitado podem não conseguir renová-los facilmente. As audiências e os julgamentos estão sujeitos a longos tempos de espera e atrasos. Repatriações planejadas podem não ser possíveis e não está claro quais providências foram tomadas para as pessoas detidas. A falta de moradia, saúde, serviços jurídicos e outros aumentam as vulnerabilidades e a exposição potencial ao vírus. Atrasos correm o risco de vítimas e testemunhas se perderem à medida que perdem a paciência – alguns podem até desaparecer de volta ao serem novamente traficados, com óbvios efeitos colaterais para detenções, processos e dissuasão.

A COVID-19 não apenas tornou potencialmente mais fácil para as redes do crime organizado , mas também mais difícil para as vítimas serem identificadas e fornecer a assistência e o apoio de que precisam. Como Barack Obama uma vez refletiu: “ Deve preocupar todas as pessoas, porque é um aviltamento de nossa humanidade comum. Deve preocupar todas as comunidades, porque dilacera o nosso tecido social. Deve preocupar todos os negócios, porque distorce os mercados. Deve preocupar todas as nações, porque põe em perigo a saúde pública e alimenta a violência e o crime organizado . Estou falando da injustiça, da indignação do tráfico de pessoas, que deve ser chamado pelo seu verdadeiro nome – escravidão moderna ”.