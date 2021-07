Grupo Conde patrocina equipe de vôlei masculino de São José dos Campos

Em evento realizado nesta sexta-feira (23/07), o Grupo Conde anunciou o patrocínio da nova equipe de Voleibol Masculino de São José dos Campos para a disputa das próximas temporadas do Campeonato Paulista e da Super Liga Brasileira de Vôlei Masculino.

Grupo Conde

Durante o evento também foi apresentado do elenco do Farma Conde Vôlei e anunciado os demais patrocinadores para temporada 2021/2022. O evento foi realizado no Poliesportivo Teatrão e contou com a presença de representantes da Prefeitura de São José dos Campos, patrocinadores e parceiros da nova equipe.

O novo time que chega a São José dos Campos foi fundado em 2017, em Itapetininga, interior de São Paulo. Logo no debute na Superliga B, em 2018, a equipe conquistou o acesso e desde então permaneceu na elite nacional.

A última temporada foi marcada pelas principais façanhas do clube, já que ficou na terceira colocação do Campeonato Paulista. Além disso, a equipe conquistou um histórico quarto lugar na Superliga A, superando o Cruzeiro nas quartas de final. O treinador Pedro Uehara, o Peu, é um dos remanescentes da comissão técnica e comenta as expectativas sobre a nova equipe:

Foto: Rodolfo Moreira

Voleibol Masculino de São José dos Campos

“A última temporada foi de muito sacrifício e felizmente todos os atletas colheram os louros dessa conquista. Agora é trabalhar para se manter nesse patamar. A gente sabe o quão foi difícil, mas acredito que estamos em evolução. Os meninos que continuam com a gente estão ficando cada vez mais experientes, além de termos feito contratações. Tudo isso, somado ao apoio de toda a cidade de São José dos Campos, nos permite sonhar com voos maiores em um futuro breve”, afirma o técnico.

O evento de lançamento da nova equipe de voleibol também marcou a reinauguração do Poliesportivo Teatrão, a casa do Programa Atleta Cidadão da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Desta forma, cada modalidade estará representada por um coordenador e um atleta de suas respectivas equipes.

“A apresentação foi um grande primeiro encontro com o público. Espero que durante a temporada, com o avanço da vacinação, a gente possa contar com a torcida joseense nos empurrando dentro do ginásio nos jogos. O espaço do Teatrão ficou sensacional e tenho certeza de que vai destacar ainda mais o trabalho de formação de atletas em São José dos Campos”, finalizou o treinador Peu.

Presidente do Grupo Conde, Mário Muniz

Para o presidente do Grupo Conde, Mário Muniz, o patrocínio da equipe de vôlei é uma maneira de retribuir o apoio que a empresa sempre recebeu da comunidade joseense.

“Desde que o projeto nos foi apresentado, ficamos muito entusiasmados com a possibilidade de participar de um feito tão importante para o esporte da cidade. A Farma Conde tem como missão a promoção da saúde e o bem-estar da população, o que tem tudo a ver com apoio ao esporte. Com o Farma Conde Vôlei temos a certeza de que estaremos contribuindo para elevar ainda mais o nome da cidade no cenário nacional”, conclui.

Farma Conde Vôlei