Nova equipe de vôlei representa São José no Paulista e Superliga

A nova equipe de voleibol masculino que representará São José dos Campos na temporada 2021/2022 foi apresentada nesta sexta-feira (24) no poliesportivo do Teatrão. O FC Vôlei São José disputará o Campeonato Paulista, com início em agosto, e a Superliga Nacional, previsto para iniciar em outubro.

O evento contou com a presença de autoridades, patrocinadores, atletas e equipe técnica que participam do programa Atleta Cidadão, respeitando os protocolos sanitários do período de pandemia.

São José dos Campos

O novo time que chega a São José dos Campos foi fundado em 2017, em Itapetininga, interior de São Paulo. Logo no debute na Superliga B, em 2018, a equipe conquistou o acesso e desde então permaneceu na elite nacional.

A última temporada foi marcada pelas principais façanhas do clube, que ficou na terceira colocação do Campeonato Paulista e alcançou o histórico quarto lugar na Superliga A superando o Cruzeiro nas quartas de final.

O coordenador técnico da equipe, Ricardo Navajas, agradeceu o apoio da cidade. “Começamos com um projeto modesto, mas vamos tentar representar a cidade da melhor maneira possível, com o objetivo de no futuro sermos campeões”, disse.

O técnico Pedro Uehara, o Peu, falou que o grupo está motivado e pronto para representar a cidade nas competições. “A gente está muito honrado e ciente da nossa responsabilidade, que é de servir de exemplo e ajudar o projeto Atleta Cidadão a cada vez crescer mais e ficar mais forte. Deixar o cidadão de São José ficar mais orgulhoso da sua cidade. A gente quer ver muito o Teatrão lotado, a Arena lotada e trazer muita alegria e festa na arquibancada. Que seja uma temporada mágica para todos nós”, afirmou.

Um dos reforços do novo time, o levantador Marlon disse que os jogadores estão honrados em representar São José. “Saiba que faremos o nosso melhor, para que vocês sintam orgulho, nós estamos preparados para inspirar e ajudar no crescimento e fortalecimento do esporte de São José”, disse.

