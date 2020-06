Betsul celebra 1 ano de atividade com grandes investimentos e promoção especial para os apostadores

O Betsul, melhor site de apostas esportivas da América do Sul, festeja o seu primeiro aniversário com uma super promoção para os apostadores entre os dias 25 e 30 de junho: a marca fará o sorteio de cinco camisetas oficiais da seleção brasileira de futsal autografadas pelo embaixador Falcão, o melhor jogador de futsal de todos os tempos, além de 5 bônus de R$ 100 para apostas no site.

A campanha de aniversário terá início no dia 25/06 (quinta-feira) e término no dia 30/06 (terça-feira), às 23h59 (horário de Brasília). Para participar, os usuários deverão fazer um depósito no site no valor de R$50,00. No momento da validação do depósito, o participante receberá um SMS com uma sequência numérica para concorrer ao sorteio, que ocorrerá no dia 1º/07 (quarta-feira). O Betsul realizará o sorteio através da plataforma Sorteiogram e resultado será divulgado AO VIVO nas redes sociais @betsuloficial às 17h do mesmo dia.

Lançado no dia 25 junho de 2019, o Betsul comemora um ano de atuação no mercado com muitas novidades e grandes parcerias. Desde o início, a marca firmou contrato com o embaixador Falcão, o rei do futsal, e recentemente trouxe para o time os influenciadores digitais Adonias Vieira, o rei do freestyle e tetracampeão do campeonato “Reis do Drible”, e Natália Guitler, atleta profissional de futevôlei e rainha do futmesa.

O Betsul também investiu pesado em patrocínios esportivos com os campeonatos Paulistão Sicredi 2020 e a Copa São Paulo Futebol Juniores 2020, além dos grandes clubes de futebol São Paulo Futebol Clube, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Clube Atlético Mineiro e do Vôlei Renata, equipe masculina de Campinas. Ademais, o site foi o primeiro player de apostas esportivas a fechar parceria com o Cartola FC, da Globo.

O Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo. Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa que destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social contribuiu durante esse primeiro ano de atuação com quase R$ 80 mil reais divididos entre as instituições apoiadas. Para os apostadores do site, isso não implica em nenhum custo adicional para o usuário, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para entidades e projetos ligados à saúde e ao esporte.

Durante a pandemia global causada pela COVID-19, o Betsul incluiu em sua plataforma a modalidade de e-Sports, eventos profissionais do mundo dos games, iniciando pelo campeonato de Fifa 20 intitulado Fifa Quaran-Team (um trocadilho de “quarentena”, em inglês, com Ultimate Team, modo mais popular para se jogar FIFA 20 online). Na sequência, teve os torneios League of Legends, Dota, Control-Strike: Global Offensive, Premier League, Call of Duty, Overwatch, Star-Craft, SRL (Simulated Reality League), ESL One: Road to Rio.

Outra iniciativa do Betsul, em parceria com o G10 das Favelas, foi organizar no mês de maio de 2020 o torneio beneficente “Todos Por Um”, com o objetivo de ajudar as comunidades carentes de várias regiões do Brasil afetadas pela COVID-19. O projeto liderado pelo embaixador do Betsul, Falcão, teve a contribuição de outras personalidades do esporte, que se reuniram para organizar um campeonato de futebol virtual, respeitando a quarentena. O projeto também teve apoio de clubes do Campeonato Brasileiro da Série A, Federação Paulista de Futebol e Comitê Olímpico Brasileiro e transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes e TV Nsports, Band Sport e UOL. Os recursos arrecadados foram destinados à ONG G10 das Favelas que apoia e auxilia moradores e comunidades carentes no combate e conscientização ao novo coronavírus.

Com a volta do campeonato alemão, a Bundesliga, o Betsul, em parceria com o Sportradar, saiu na frente e vem transmitindo AO VIVO em sua plataforma todos os jogos válidos do torneio. Assim segue com a retomada sequencial do campeonato português, Primeira Liga, e do espanhol, La Liga, em parceria com a Stats Perform, empresa de dados e conteúdo com sede em Chicago (EUA).

“Neste aniversário de 1 ano de Betsul, só temos a comemorar, são muitos os motivos de sucesso! São muitas parcerias importantes, envolventes e que formamos uma família com cada novo integrante que abraçou a nossa causa. Ficamos felizes em poder contribuir com desenvolvimento de jovens e crianças através do Jogo do Bem, nosso grande projeto de orgulho. Os números nos surpreenderam e nem mesmo durante a pandemia deixamos de olhar para o mercado, fazendo novas parcerias e marcando um momento importante na história do esporte mundial, na ansiedade de voltar aos negócios ainda mais fortalecidos e ativos. Que venham muitos e bons anos para celebrar e continuar sonhando! E que o retorno dos campeonatos e torneios nacionais e mundiais voltem brevemente para revivermos os bons momentos do esporte e presenciarmos os estádios lotados, com a energia emocionante das torcidas, em segurança, é claro”, empolga o CEO do Betsul, Fernando Rivas.

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.